Снос исторического дома Эггерс в Хамовниках признали незаконным

В начале октября в столичном районе Хамовники на улице Россолимо, 4 началась подготовка к сносу доходного дома Эггерс
1914 года, который включен в "Красную книгу" градозащитного движения "Архнадзор". Активисты тогда направили запросы в соответствующие инстанции с требованием прекратить работы, а также проверить их законность. Как оказалось
, компания, собравшаяся уничтожить историческое здание, не имеет на то никаких разрешительных документов.
Так, согласно письму, поступившему в "Архнадзор" из Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы, ордер на "обустройство строительной площадки с целью сноса" не оформлялся. Более того, даже заявок на его оформление не поступало. В ведомстве сообщили, что в отношении подрядчика сноса (ООО "СтройСпецСила") начата "работа по оформлению штрафных санкций".
Шестиэтажный дом супруги нотариуса Московского окружного суда Сергея Эггерса построен в 1913-1914 годах по проекту выдающегося архитектора, реставратора и общественного деятеля Серебряного века Ивана Машкова. Клиентом Эггерса была семья Льва Толстого.
Дом представляет собой образец неоклассицизма с тонкими лепными деталями на гладких поверхностях светлых стен. Сохранилось оформление парадного подъезда с полом из метлахской плитки, кованые решетки лестничных ограждений. Градозащитники подчеркивали, что работы на доме начались вопреки предписаниям Мосгорнаследия воздержаться от каких-либо действий до рассмотрения вопроса об охранном статусе здания.
Заказчиком демонтажа дома на Россолимо, 4 выступает Центр по химии лекарственных средств. Эта же фирма продолжает слом и частичную реконструкцию конструктивистских корпусов Химико-фармацевтического института по проекту Дмитрия Иофана на Зубовской улице, 7 в том же районе. Горожане в социальных сетях сошлись во мнении, что снос этого здания станет еще одной большой потерей
для российской столицы.