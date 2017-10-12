В подмосковной школе вместо урока русского языка детям показали фильм ужасов "Оно" Общество Рубрики: Дети

Global Look Press



"Моя дочь учится в школе номер 15 в городе Железнодорожный, где остро стоит проблема с нехваткой учителей. А те учителя, которые сейчас есть, даже учить не собираются. Учитель русского языка вместо того, чтобы преподавать русский язык, просто включила ученикам фильм ужасов "Оно". Где это видано, вместо того, чтобы учить наших детей в школе, им просто калечат психику", - заявила мать ребенка (грамматика сильно исправлена, - прим. ред.).



В каком классе учатся дети, которые смотрели на уроке фильм ужасов, не уточняется. Согласно официальному возрастному рейтингу картины "Оно" в России, к ее просмотру допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста.



Ректор РГСУ Алексей Мазуров в беседе с "Радио 1" отметил, что правила не запрещают показывать на уроках фильмы, но их тематика должна соотноситься с учебным планом. "Никаких нормативных актов, насколько я помню, на эту тему нет. Но это часто зависит от образования самого учителя, от его педагогической подготовки. Конечно, фильмы ужасов я бы категорически не рекомендовал показывать, это по определению должно быть исключено из школьной программы", - подчеркнул Мазуров. В одной из школ подмосковного города Железнодорожный вместо урока русского языка учитель устроил детям кинопоказ фильма ужасов "Оно", рассказывающего о группе детей, которых преследует демонический клоун Пеннивайз, черпающий силу из страха. Как сообщает "Радио 1" , о произошедшем рассказала в социальных сетях возмущенная мать одной из школьниц."Моя дочь учится в школе номер 15 в городе Железнодорожный, где остро стоит проблема с нехваткой учителей. А те учителя, которые сейчас есть, даже учить не собираются. Учитель русского языка вместо того, чтобы преподавать русский язык, просто включила ученикам фильм ужасов "Оно". Где это видано, вместо того, чтобы учить наших детей в школе, им просто калечат психику", - заявила мать ребенка ().В каком классе учатся дети, которые смотрели на уроке фильм ужасов, не уточняется. Согласно официальному возрастному рейтингу картины "Оно" в России, к ее просмотру допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста.Ректор РГСУ Алексей Мазуров в беседе с "Радио 1" отметил, что правила не запрещают показывать на уроках фильмы, но их тематика должна соотноситься с учебным планом. "Никаких нормативных актов, насколько я помню, на эту тему нет. Но это часто зависит от образования самого учителя, от его педагогической подготовки. Конечно, фильмы ужасов я бы категорически не рекомендовал показывать, это по определению должно быть исключено из школьной программы", - подчеркнул Мазуров.



Предыдущая статья | Следующая статья

