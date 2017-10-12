В Люблино неожиданно для жителей закрыли и сносят один из старейших продуктовых рынков Рубрики: Городская инфраструктура

Префектура ЮВАО города Москвы



Активисты узнали о сносе в ночь на четверг. По словам Мысленкова, пока ломают склады в восточной части рынка, в пятницу с утра начнется снос основной части. "Сносят пристройки к капитальным историческим зданиям рынка, экспертизы о том, что здания не подвергнутся разрушению, нет", -



Москвичи в соцсетях



"Зачем Собянин сносит хороший рынок? Да всё просто. Как всегда. Из-за денег. Директор объяснил, что территория рынка выставлена департаментом на торги. То есть, мэрия решила продать землю. На которой рынок, с советских времен, куда некоторые бабушки по сорок лет ходят", - пишет Мысленков (пунктуация автора). Сносом занимается ГБУ "Автомобильные дороги".



В марте 2016 года Жителей юго-востока Москвы возмутило неожиданное известие о закрытии и грядущем сносе Люблинского продуктового рынка, существующего с советских времен. Как сообщает в Facebook активист Александр Мысленков, арендаторы и администрация рынка узнали о о сносе только накануне. При этом, по словам других пользователей, на днях с продавцов взяли плату за аренду вперед.Активисты узнали о сносе в ночь на четверг. По словам Мысленкова, пока ломают склады в восточной части рынка, в пятницу с утра начнется снос основной части. "Сносят пристройки к капитальным историческим зданиям рынка, экспертизы о том, что здания не подвергнутся разрушению, нет", - отметил еще один защитник рынка Александр Козлов. "Против сноса все: управа, администрация рынка и местные жители", - добавляет Мысленков. Рынком много лет пользовались не только люблинцы, но и жители ближайших районов - Текстильщиков, Кузьминок, Печатников, Марьино.Москвичи в соцсетях пишут , что их устраивало и расположение рынка, и цены, и качестве обслуживания, и ассортимент продуктов. Активисты вызвали участкового и вместе с ним пошли к директору рынка. Тот рассказал, что предписание на снос еще полтора года назад выдал департамент имущества Москвы. Однако исполнять его начали только сейчас, и без предупреждения."Зачем Собянин сносит хороший рынок? Да всё просто. Как всегда. Из-за денег. Директор объяснил, что территория рынка выставлена департаментом на торги. То есть, мэрия решила продать землю. На которой рынок, с советских времен, куда некоторые бабушки по сорок лет ходят", - пишет Мысленков (). Сносом занимается ГБУ "Автомобильные дороги".В марте 2016 года сайт мэрии сообщал, что Люблинский рынок ждет реконструкция, после чего он станет "комфортнее и современнее". На сайте префектуры Юго-Восточного округа говорилось, что площадь рынка после завершения работ вырастет в четыре раза. О сносе в этих сообщениях речи не идет. Жители собираются утром прийти к рынку и остановить снос. Они считают, что сохранить рынок поможет приобретение статуса региональной ярмарки.



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