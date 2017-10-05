В правительстве одобрили законопроект о налоговых льготах по программе реновации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются работы Московского фонда содействия реновации. Как пишут "Ведомости"
, законопроект о налоговых льготах
претерпел существенные изменения по сравнению с первым вариантом.
Изначально проект поправок, разработанный депутатом Госдумы Николаем Гончаром, предполагал полное освобождение Московского фонда содействия реновации от налога на прибыль и НДС, а граждан – от налога на доходы физических лиц при получении, продаже квартир или получении денежной компенсации. В нынешнем же виде поправки не допускают полного освобождения фонда от уплаты налогов, но при этом налог на прибыль у фонда практически не может возникать вплоть до завершения программы. Затраты фонда по программе реновации будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль, что даст возможность не включать в налогооблагаемую базу расходы фонда на снос и строительство домов.
Также при определении налоговой базы по налогу на прибыль будут учитывать расходы на строительство квартир и объектов социальной инфраструктуры, которые передадут городу. По словам экспертов, в первые годы практически все жилье будет уходить под переселение и фонд может не перекрыть затраты вплоть до завершения программы реновации, чем и объясняется отсутствие налоговой базы. В то же время идея освободить фонд от налогов логична, поскольку его основной целью будет не коммерческая реализация жилья, а улучшение жилищных условий москвичей.
Физические лица, в свою очередь, будут освобождены от уплаты НДФЛ не только в случае получения квартиры, но и в случае денежного возмещения. Граждане, которые владели квартирой в снесенным доме более пяти лет после ее покупки, получат возможность продать новую квартиру сразу после ее получения без уплаты НДФЛ. Кроме того, при продаже новой квартиры физические лица вправе учитывать расходы на покупку квартир, переданных под снос, и налог будет платиться лишь с разницы в стоимости квартир. Таким образом, участники программы реновации будут освобождены от необоснованной налоговой нагрузки.
Ранее эксперты рынка строительства заявили
, что благодаря законопроекту о налоговых льготах созданный мэрией фонд получит конкурентные преимущества - гарантированную загрузку и налоговые льготы, которых нет ни у кого не то что в Москве, но и в отрасли в целом. То, что любые доходы от коммерческой деятельности должны облагаться налогами, власти не сильно интересует. При этом фонд будет вести как раз коммерческую деятельность: часть построенного жилья будет выставляться на продажу
.