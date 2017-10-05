В правительстве одобрили законопроект о налоговых льготах по программе реновации

19 июля 2017 г. Законопроект, избавляющий участников реновации от лишних налогов, прошел первое чтение в Госдуме

Авторы инициативы поясняли, что стоимость квартир, которые граждане будут получать в рамках реновации, выше, чем у жилья в старых пятиэтажках. Законопроект избавит участников программы от дополнительного обременения.