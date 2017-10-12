Водителей предупредили о 9-балльных пробках из-за ожидаемых в конце недели ливней

11 октября 2017 г. Гидрометцентр предрек москвичам "просто жуткий" дождь в пятницу и субботу

В четверг, пока циклон только будет приближаться, в столичном регионе ожидается небольшой дождь, но в пятницу и в субботу количество выпадающих осадков резко возрастет. К воскресенью в Москве еще и сильно похолодает.