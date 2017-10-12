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Водителей предупредили о 9-балльных пробках из-за ожидаемых в конце недели ливней
12 октября 2017 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 19:37
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Moscow-Live.ru
С 12 по 14 октября из-за возможных ливней в столице ожидаются пробки. Об этом сообщается на сайте ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"По данным Гидрометцентра, с четверга по субботу в Москве ожидается ухудшение погодных условий - сильный дождь и усиление ветра. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

В связи с этим в утренние и вечерние часы пик пробки на дорогах могут достигать восьми-девяти баллов. Автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или же быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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