Водителей предупредили о 9-балльных пробках из-за ожидаемых в конце недели ливней

С 12 по 14 октября из-за возможных ливней в столице ожидаются пробки. Об этом сообщается на сайте
ГКУ "Центр организации дорожного движения".
"По данным Гидрометцентра, с четверга по субботу в Москве ожидается ухудшение погодных условий - сильный дождь
и усиление ветра. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.
В связи с этим в утренние и вечерние часы пик пробки на дорогах могут достигать восьми-девяти баллов. Автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом или же быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений и не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.