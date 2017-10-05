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Во дворах домов по программе реновации могут запретить парковку
12 октября 2017 г. | Время публикации 09:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Во дворах домов, которые построят по программе реновации, могут запретить парковку автомобилей. Об этом рассказал сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники. Его слова приводит "Российская газета"

"Дворы должны быть без автомобилей, - отметил Шередега. - Въезжать туда смогут только пожарные и реанимобили". При этом для машин жильцов будут предусмотрены паркинги. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда. Пространство перед домом должно быть занято палисадником, куда жители первых этажей смогут попасть прямо из квартиры. Эти идеи входит в концепцию новой квартальной застройки, окончательный вариант которой будет обнародован в ноябре.

В каждом квартале, по мнению разработчиков проекта, необходимо обустроить продуктовые магазины и небольшие рынки, где сами жильцы смогут торговать книгами или другими интересными вещами. У некоторых жилых зданий предполагается устроить амфитеатры, где смогут выступить уличные музыканты. Также в кварталах будут обустроены велопарковки и создана доступная среда для инвалидов

Напомним, проекты планировок новых кварталов разработают до 1 августа 2019 года. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний или общественного обсуждения, а также с учетом особенностей местной застройки. В каждом подъезде появятся камеры видеонаблюдения, а в квартирах - домофоны, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы.

Новые кварталы будут создаваться на принципах увеличения публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке приходится на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машиноместо будет приходиться на 2,5 квартиры. Такого уровня обеспеченности машиноместами планируется достичь за счет грамотной планировки территории и создания специальных площадок для парковки. Кроме того, власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции", под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах.
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