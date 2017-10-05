Во дворах домов по программе реновации могут запретить парковку

Во дворах домов, которые построят по программе реновации, могут запретить парковку автомобилей. Об этом рассказал сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники. Его слова приводит "Российская газета"
"Дворы должны быть без автомобилей, - отметил Шередега. - Въезжать туда смогут только пожарные и реанимобили". При этом для машин жильцов будут предусмотрены паркинги. Остановиться перед домом, чтобы разгрузить авто или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда. Пространство перед домом должно быть занято палисадником, куда жители первых этажей смогут попасть прямо из квартиры
. Эти идеи входит в концепцию новой квартальной застройки, окончательный вариант которой будет обнародован в ноябре.
В каждом квартале, по мнению разработчиков проекта, необходимо обустроить продуктовые магазины и небольшие рынки, где сами жильцы смогут торговать книгами или другими интересными вещами. У некоторых жилых зданий предполагается устроить амфитеатры, где смогут выступить уличные музыканты. Также в кварталах будут обустроены велопарковки и создана доступная среда для инвалидов
Напомним, проекты планировок новых кварталов разработают до 1 августа 2019 года
. В каждом конкретном квартале реновации базовые требования будут корректироваться с учетом мнения местных жителей по итогам публичных слушаний или общественного обсуждения, а также с учетом особенностей местной застройки. В каждом подъезде появятся камеры видеонаблюдения, а в квартирах - домофоны, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, незадымляемые лоджии и балконы, эвакуационные лестницы.
Новые кварталы будут создаваться на принципах увеличения публичных пространств, парковки будут подземными, а транзитное движение во дворах будет исключено. Если сегодня в разных районах города одно место на парковке приходится на 3,5-7 квартир, то в новых кварталах одно машиноместо будет приходиться на 2,5 квартиры. Такого уровня обеспеченности машиноместами планируется достичь за счет грамотной планировки территории и создания специальных площадок для парковки. Кроме того, власти Москвы будут учитывать наличие в проектах так называемой "третьей функции"
, под которой понимаются места для работы, досуга и развлечений в жилых кварталах.