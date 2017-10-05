Снос ДК имени Серафимовича возобновился после того, как здание не признали памятником

Структура девелоперской компании "Дон-строй" получила ордер на снос ДК имени Серафимовича в центре Москвы и приступила к демонтажу здания. Об этом сообщили РИА "Новости"
в компании.
"По результатам технического обследования здание ДК признано аварийным, объект имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу. Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос", - сказал представитель девелоперской компании.
Ранее Мосгорнаследие отказалось
включить построенный в 1929 году дом культуры имени Александра Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в список выявленных объектов культурного наследия. Участники заседания пришли к выводу, что "очевидных и документально подтвержденных" данных об архитектурной, исторической и мемориальной ценности ДК имени Серафимовича нет.
Эксперты подвергли сомнению и культурную ценность здания. Они опровергли данные о том, что в начале XX века там жил писатель Леонид Андреев, у которого собирались другие известные литераторы. В материале подчеркивается, что Андреев жил в том же владении, но в другом здании, которое было снесено в советские годы.
ДК также связывают с деятельностью "Театра танца Веры Майя", последовательницы "свободного танца" Айседоры Дункан. Но, по словам экспертов, "выявить зоны, связанные с деятельностью театра в ДК им. А.С. Серафимовича, не представляется возможным" из-за многочисленных реконструкций. Довод защитников здания о том, что там выступали известные артисты, от Любови Орловой до Александра Розенбаума, экспертов совета тоже не убедил.
Напомним, в декабре 2016 года Градорстроительно-земельная комиссия Москвы разрешила компании "Дон-строй" возвести на месте ДК 16-этажный многофункциональный комплекс с жильем, офисами, магазинами, спорткомплексом и социальными объектами. 26 мая ДК имени Серафимовича начали сносить
вопреки протестам градозащитников и москвичей. По словам активистов, к началу сноса у строителей было разрешение только на установку забора.
Градозащитники подали заявку на включение ДК в реестр объектов культурного наследия. Мосгорнаследие потребовало остановить работы на время рассмотрения этого вопроса, но снос продолжился. В результате оборвался щит
, который задел провода, и лампа фонаря упала на стоящий автомобиль. Полиции пришлось перекрывать движение по всему Среднему Тишинскому переулку.
Мосгорнаследие грозило застройщику штрафом, но спустя месяц работы за забором продолжались. Москвичи соорудили около ДК импровизированный мемориал
со свечами и цветами. В сентябре, спустя три месяца после начала сноса, обращение в Мосгорнаследие с просьбой признать здание памятником направили эксперты Общероссийского народного фронта.