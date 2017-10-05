Снос ДК имени Серафимовича возобновился после того, как здание не признали памятником

10 октября 2017 г. Власти Москвы отказались признать памятником ДК имени Серафимовича, который сносят ради новой застройки

Аттестованные Минкультуры эксперты пришли к выводу, что "очевидных и документально подтвержденных" данных об архитектурной, исторической и мемориальной ценности ДК нет. Но проект застройки рекомендуется изменить.