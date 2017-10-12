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Завод "Серп и молот", где пожары стали ежегодной "традицией", снова загорелся (ВИДЕО)
12 октября 2017 г. | Время публикации 18:01 | Последние изменения 18:54
Рубрики: Происшествия  
 
Мария Багрянцева / YouTube
На территории завода "Серп и молот" на юго-востоке Москвы в четверг вечером произошел крупный пожар, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. По его словам, огонь охватил трехэтажное выселенное здание.

Собеседник агентства отметил, что к настоящему моменту пламя распространилось на второй и третий этажи, а также кровлю здания. Площадь возгорания сейчас составляет около 300 квадратных метров. Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС передает, что в 17:48 пожар удалось локализовать, а спустя еще примерно полчаса - ликвидировать.

О возможных причинах возгорания информации пока не поступало. На месте ЧП продолжают работать пожарные бригады. Пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.

На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, как территория завода сильно захламлена. Для того, чтобы добраться до очага возгорания, машинам экстренных служб приходится ехать по узкой и покрытой грязью дороге без асфальтового покрытия.

Отметим, что деятельность завода пыла прекращена в 2011 году, когда столичные власти объявили о грядущем возведении на территории предприятия жилого микрорайона, а также офисных зданий. С тех пор пожары там происходят буквально каждый год.

Так, в августе 2011 года на кровле одного из зданий завода загорелся обрешетник. Площадь возгорания тогда составила 60 квадратных метров, а в тушении огня принимали участие восемь пожарно-спасательных формирований. В январе 2012 года пожар на предприятии вспыхнул снова - тогда в возгорании обвинили бомжей, которые обжигали там провода из цветного металла.

В 2013 году жители домов неподалеку снова увидели дым, идущий с территории завода. На место выехали сотрудники полиции, пожарные и представители экстренных служб, которые быстро справились с возгоранием. Спасатели тогда заявили, что причиной пожара было возгорание бытового мусора.

Самый крупный пожар на предприятии случился в августе 2014 года. За несколько минут огонь объял тогда тысячи квадратных метров, из-за пожара частично обрушилось административное здание. Задымление было настолько сильным, что жителям окрестных домов спасатели рекомендовали плотно закрыть окна. Из-за того, что система пожарного водоснабжения оказалась пустой, спасателям пришлось искать гидранты на улице. МЧС задействовало для тушения вертолеты Ми-26 и Ка-32.

В ноябре 2015 года пожар на заводе вспыхнул вновь: он произошел в одноэтажном металлическом строении. А в 2016 году там загорелась масляная отработка в подвальном помещении недействующего цеха. Густая пелена дыма от того пожара покрыла близлежащие здания и дороги. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Красотища #moscow #fire #серпимолот

Публикация от Alyosha (@just_alyosha)

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