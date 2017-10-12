Завод "Серп и молот", где пожары стали ежегодной "традицией", снова загорелся (ВИДЕО)

13 августа 2014 г. На заводе "Серп и молот" почти всю ночь тушили пожар

Вечером 12 августа на территории металлургического завода "Серп и молот" произошло возгорание. За несколько минут огонь объял тысячи квадратных метров предприятия. В итоге из-за пожара частично обрушилось административное здание.