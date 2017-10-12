Улицы в центре столицы перекроют 13 и 14 октября из-за парада студентов Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



С 6.00 13 октября до 18.00 14 октября будут перекрыты Васильевский Спуск, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки от Ильинки до Варварки. В это же время перекроют участок Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, улицу Ленивку, участок Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, участок Пречистенской набережной и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. 14 октября с 6.00 до 18.30 будет перекрыта Фрунзенская набережная.



14 октября с 12.00 до 18.30 будет перекрыта улица Тимура Фрунзе, 1-я Фрунзенская и 2-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, а также Лужнецкая набережная и улица Лужники. С 12.00 до 19.30 субботы перекроют улицу Хамовнический Вал.



Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября



Улицы и переулки от Ильинки до Лужников, выходящие на Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, перекроют 13 и 14 октября из-за проведения парада-карнавала XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.С 6.00 13 октября до 18.00 14 октября будут перекрыты Васильевский Спуск, улица Варварка от Старой площади до Красной площади, улица Ильинка от Новой площади до Красной площади, Ипатьевский, Никольский и Рыбный переулки от Ильинки до Варварки. В это же время перекроют участок Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, участок Кремлевской набережной от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, улицу Ленивку, участок Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, участок Пречистенской набережной и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. 14 октября с 6.00 до 18.30 будет перекрыта Фрунзенская набережная.14 октября с 12.00 до 18.30 будет перекрыта улица Тимура Фрунзе, 1-я Фрунзенская и 2-я Фрунзенская от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта, а также Лужнецкая набережная и улица Лужники. С 12.00 до 19.30 субботы перекроют улицу Хамовнический Вал.Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса "Лужники". По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов. В Москве пройдут также другие мероприятия: "Венецианский карнавал", "Голландский фестиваль тюльпанов", "Кельнский карнавал", "Карнавал в Рио", "Праздник цветения сакуры", "Китайский карнавал" и другие. Участниками форума станут более 20 тысяч человек, в том числе 10 тысяч иностранцев почти из 190 стран мира.



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Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей от площади Васильевский спуск до спортивного комплекса "Лужники". В шествии примут участие до 45 тысяч студентов московских вузов.

