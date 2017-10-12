Власти Москвы потратят еще 95 миллиардов рублей на программу благоустройства "Моя улица"

Столичные власти заложили еще 94,5 миллиарда рублей на программу благоустройства "Моя улица" до 2020 года. Это следует из одобренного проекта городского бюджета на ближайшие три года, пишет РБК
. По данным издания, в следующем году расходы на программу составят 33,3 миллиарда рублей, в 2019-м - 30,6 миллиарда, а в 2020 году - 30,5 миллиарда рублей.
Изначально программа "Моя улица" была рассчитана на 2015-2018 годы, но летом вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что благоустройство столицы будет бесконечным
, так как "хороший хозяин в доме всегда наводит порядок". По расчетам РБК, за пять лет расходы на "Мою улицу" могут достичь 200 миллиардов рублей. С 2015 года на благоустройство уже потратили более 90 миллиардов, а в этом году сезон ремонта еще не завершился и впервые продлится до зимы
. По мнению экспертов, это не самое разумное решение: плохая погода повлияет на качество работ, и их придется переделывать.
Какие улицы ждут реконструкция в следующем году, пока не сообщается. Известно лишь, что благоустройство распространится на спальные районы
- Марьино, Южное Бутово, Братеево, Зеленоград. В то же время власти намерены благоустроить все улицы
в пределах Садового и Бульварного колец. Об этом в сентябре говорил глава департамента капитального ремонта Алексей Елисеев. Сколько лет и средств на это может понадобиться, он не уточнил.