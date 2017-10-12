Власти Москвы потратят еще 95 миллиардов рублей на программу благоустройства "Моя улица"

3 октября 2017 г. Эксперт усомнился в разумности мэрии, продлившей программу "Моя улица" до декабря

По словам представителя Высшей школы экономики Константина Трофименко, работы по благоустройству в это время года сопровождаются риском того, что уже через несколько месяцев все придется переделывать с нуля.