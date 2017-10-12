Подмосковье продолжает тонуть в отходах из-за авральной борьбы чиновников с мусорными полигонами Экология Рубрики: Областная инфраструктура

Global Look Press



О назревающей проблеме с мусором в Подмосковье стало известно еще в середине лета. Тогда приостановка деятельности полигона "Кулаковский" обернулась



К середине октября проблем стало только больше. Так, в Видном и Подольске одна за другой возникают стихийные помойки, а во дворах домов и в подъездах царит полная антисанитария, кругом крысы и тараканы. Один из местных жителей рассказал, что твердые отходы коммунальщики вывозят через раз, а по выходным вывоз мусора не производится совсем. Аналогичные жалобы поступают и из других районов области: жители требуют срочно принять меры.



Еще хуже ситуация обстоит в Пушкино, где 1 октября у обслуживающей большую часть жилищного фонда мусоровывозящей компании "Экон" истек срок действия договора с местными властями. Фирма попыталась поднять тариф на вывоз отходов с 486 до 700 рублей за кубометр, но чиновники на такой шаг не пошли. Только 11 октября жителям сообщили, что новый подрядчик найден. "Новыми подрядчиками уже закуплены контейнеры для сбора коммунальных отходов. Ситуация находится под контролем, образовавшиеся навалы мусора в экстренном порядке ликвидируются", - рассказал газете представитель администрации Пушкинского муниципалитета.



Источник издания в Госадмтехнадзоре Московской области признал, что все проблемы связаны с закрытием мусорных полигонов. "Сейчас возникла ситуация, когда новых мощностей по сжиганию отходов нет, мусор приходится вывозить на более длинные расстояния и захоранивать на полигонах. Если раньше до полигона было 25 километров, то сейчас возят и за 75 километров. Кроме того, оставшиеся полигоны принимают отходы у организаций других районов по более высокой стоимости . Вывозящие компании терпят убытки, поэтому либо расторгаются контракты, либо они реже производят вывоз отходов", - объяснил чиновник.



Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин отметил, что основные проблемы с отходами начались после закрытия крупнейшего полигона После того, как в Московской области по решению местных властей были закрыты несколько крупных полигонов твердых коммунальных отходов, регион уже несколько месяцев утопает в горах мусора. В некоторых подмосковных городах совершенно не соблюдается график уборки контейнерных площадок, а другим населенным пунктам повезло еще меньше: они и вовсе остались без подрядчика по вывозу с помоек продуктов жизнедеятельности. Как выяснила газета "Коммерсант" , после закрытия полигонов вывозящие компании либо начали банкротиться, либо уходить с рынка.О назревающей проблеме с мусором в Подмосковье стало известно еще в середине лета. Тогда приостановка деятельности полигона "Кулаковский" обернулась мусорным коллапсом для Чеховского района: местные власти оказались не готовы решить проблему с отходами в авральном порядке. Возле баков там начали скапливаться гигантские горы мусора, а коммунальщики к ним даже не подъезжали. Ближайший работающий полигон в Серпуховском районе помогать отказался - своих проблем предостаточно.К середине октября проблем стало только больше. Так, в Видном и Подольске одна за другой возникают стихийные помойки, а во дворах домов и в подъездах царит полная антисанитария, кругом крысы и тараканы. Один из местных жителей рассказал, что твердые отходы коммунальщики вывозят через раз, а по выходным вывоз мусора не производится совсем. Аналогичные жалобы поступают и из других районов области: жители требуют срочно принять меры.Еще хуже ситуация обстоит в Пушкино, где 1 октября у обслуживающей большую часть жилищного фонда мусоровывозящей компании "Экон" истек срок действия договора с местными властями. Фирма попыталась поднять тариф на вывоз отходов с 486 до 700 рублей за кубометр, но чиновники на такой шаг не пошли. Только 11 октября жителям сообщили, что новый подрядчик найден. "Новыми подрядчиками уже закуплены контейнеры для сбора коммунальных отходов. Ситуация находится под контролем, образовавшиеся навалы мусора в экстренном порядке ликвидируются", - рассказал газете представитель администрации Пушкинского муниципалитета.Источник издания в Госадмтехнадзоре Московской области признал, что все проблемы связаны с закрытием мусорных полигонов. "Сейчас возникла ситуация, когда новых мощностей по сжиганию отходов нет, мусор приходится вывозить на более длинные расстояния и захоранивать на полигонах. Если раньше до полигона было 25 километров, то сейчас возят и за 75 километров. Кроме того, оставшиеся полигоны принимают отходы у организаций других районов по более высокой стоимости . Вывозящие компании терпят убытки, поэтому либо расторгаются контракты, либо они реже производят вывоз отходов", - объяснил чиновник.Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин отметил, что основные проблемы с отходами начались после закрытия крупнейшего полигона "Кучино" . "Причем проблема этого полигона заключалась, в основном, в том, что вблизи него чиновники разрешили строить дома, это вызвало социальную напряженность", - заявил он. Закондырин также добавил, что на оставшихся работающих полигонах превышения нормативных мощностей идут "уже не в процентах, а в разы".



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