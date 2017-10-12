Асфальтобетонный завод в Балашихе оштрафовали за выбросы, но откуда именно идут отравляющие запахи, так и не ясно

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

5 октября 2017 г. Активисты "Гринпис" надели противогаз на памятник Георгию Победоносцу (ФОТО)

Ранее столичные власти закрыли публичный доступ к информации с сайта "Мосэкомониторинга", где публиковались актуальные данные о загрязнении воздуха в Москве. Вскоре после этого юго-восток московского региона начал "задыхаться".

30 сентября 2017 г. К поиску источников неприятного запаха на предприятиях Москвы и Подмосковья привлекут общественность

27 сентября 2017 г. Совет по правам человека обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора