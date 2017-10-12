Асфальтобетонный завод в Балашихе оштрафовали за выбросы, но откуда именно идут отравляющие запахи, так и не ясно

Суд в Подмосковье признал асфальтобетонный завод в Балашихе виновным в выбросе вредных веществ в атмосферу и оштрафовал его на 190 тысяч рублей. Это первое крупное предприятие, наказанное после массовых жалоб москвичей и жителей Подмосковья на неприятные запахи, отмечает РБК
. Минэкологии Московской области также требовало приостановить работу завода на 90 суток, но суд отказал.
В компании "ТД Групп", которая эксплуатирует асфальтобетонный завод, не согласны с выводами и считают, что запахи идут не от их предприятия. "Эти запахи идут со стороны Люберец и, к тому же пробы, которые показали превышение вредных веществ, брали не в рабочей зоне предприятия, а на расстоянии 50 метров", - заявил представитель компании. Замначальника департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Андрей Солодовник подтвердил, что точную причину неприятного запаха выявить до сих пор не удалось, поэтому проверки продолжатся.
Помимо асфальтобетонного завода Росприроднадзор выявил несколько объектов, где нормы выделения вредных веществ в атмосферу были превышены. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано на предприятии "Русское олово" в Балашихе и на закрытом полигоне "Кучино" в Балашихе. В конце сентября ведомство сообщало, что уровень сероводорода на полигоне был превышен в 625 раз
. Позже эти данные решили перепроверить. Десятикратные превышения также зафиксировали на Люберецких очистных сооружениях "Мосводоканала".
Как сообщает портал Vbalashihe.ru
, областное минэкологии по обращениям балашихинцев также проверило ООО "Алмаз", занимающееся приемом и переработкой металлолома. Выяснилось, что там сжигают электрические провода, пластиковую тару, древесные опилки и бытовой мусор. На организацию наложен штраф, ее работу взяли под контроль. Министр экологии Московской области Александр Коган пообещал добиться через суд закрытия "Алмаза", если нарушения повторятся.
Жители юго-восточных районов Москвы, подмосковных Балашихи, Люберец и Реутова с августа активно жалуются на состояние воздуха и неприятные запахи. Жалобы участились после закрытия одного из крупнейших в столичном регионе мусорного полигона "Кучино" в Балашихе. Горожанам не дает покоя вонь жженого мусора, они также подозревают во вредных выбросах соседние предприятия - нефтеперерабатывающий и мусоросжигательный заводы, очистные сооружения. К проблеме подключены Минприроды и Росприроднадзор, а Совет по правам человека при президенте РФ обратился в прокуратуру
.