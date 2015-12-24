В Москве снова затеяли масштабное благоустройство фасадов и переходов станций метро

Временно покончив с благоустройством центральных улиц Москвы, столичные власти решили направить энергию на объекты метрополитена. Летом комплекс городского хозяйства займется фасадами 43 станций и подземными переходами 12 станций, сообщает агентство "Москва"
. При этом некоторые вестибюли до сих пор ждут завершения провальной реконструкции 2014 года.
На большинстве объектов уже установили ограждения и леса и начали демонтировать конструкции, требующие замены. Фасады почистят, а затем облицуют натуральным камнем или керамической плиткой. Часть входных групп покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
На фасадах станций "Каширская", "Автозаводская", "Спортивная", "Кузнецкий мост", "Сокол", "Баррикадная" и нескольких других установят архитектурно-художественную подсветку. На станциях "Сокол", "Автозаводская", "Улица Академика Янгеля", "Таганская" радиальной линии также заменят кровельное покрытие.
В переходах 12 станций заменят инженерные коммуникации, обновят покрытие потолков, стен и полов. В частности, стены облицуют гранитной и мраморной плиткой, потолки - реечными алюминиевыми панелями. Полы покроют гранитной термообработанной плиткой, на лестницах появятся гранитные пандусы. В переходах также заменят двери и витражи.
В результате ремонта в переходы станций "Сокол", "Автозаводская", "Улица Академика Янгеля", "Лубянка", "Пушкинская", "Чеховская", "Белорусская-кольцевая" вернутся торговые павильоны, с которыми власти несколько лет назад активно боролись. Работы затронут станции в центре Москвы, которые являются объектами культурного наследия: "Боровицкую", "Красные Ворота", "Площадь Революции", "Библиотеку им. Ленина". Власти обещают, что их исторический облик не пострадает.
Между тем вестибюли и переходы некоторых станций метро до сих пор остаются полуразрушенными из-за сорвавшейся программы благоустройства, которая началась еще в 2014 году и должна была закончиться в 100 календарных дней. Работы тогда охватили несколько десятков станций, общая сумма контрактов с подрядчиками составила 6,57 миллиарда рублей.
Хотя ни одна компания не уложилась в сроки, метрополитен никого не оштрафовал
, а вместо этого заключил с новые контракты и продлил ремонт. Спустя два года заммэра Москвы Максим Ликсутов объяснил, что объем работ оказался больше, чем ожидалось
, и заявил, что "лучше сделать один раз, но качественно".
Впрочем, москвичи сами могли убедиться, что разговоры о качестве сильно преувеличены: на некоторых станциях уникальную отделку заменяли дешевыми
недолговечными материалами. Наконец, осенью прошлого года стало известно, что подземка подала иск о взыскании 1,8 миллиарда рублей с компании "Триада-Холдинг", которая участвовала в ремонте вестибюлей, и может подать еще несколько к другим подрядчикам. О том, как продвигается это дело, в СМИ больше не сообщалось.