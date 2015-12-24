В Москве снова затеяли масштабное благоустройство фасадов и переходов станций метро

5 сентября 2017 г. Московский метрополитен подал в суд на фирмы, занимавшиеся реконструкцией вестибюлей

Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 миллиарда рублей с компании "Триада-Холдинг", которая участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам.