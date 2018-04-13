

Фрунзенскую набережную полностью закроют на выходные из-за ремонта Рубрики: Автотранспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



В качестве альтернативного маршрута автомобилистам предлагается Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцам. Движение на дублере Фрунзенской набережной будет открыто. В ремонте задействуют более 600 рабочих и около 300 единиц техники.



"Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше", - сказал Бирюков. Общая площадь асфальтового полотна составит около 70 тысяч квадратных метров. Всего за этот сезон в столице планируется отремонтировать 17 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.



Особое внимание уделяется ремонту дорог, по которым к стадиону "Лужники" будут проезжать автобусы с командами и болельщиками чемпионата мира по футболу - Хамовнический Вал, улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд.



Первоочередной ремонт также пройдет на нескольких участках МКАД: шестой - седьмой километр (внешняя сторона), 14 - 17-й километр (внутренняя сторона), 17 - 18-й километр (внутренняя сторона), 61 - 67-й километр (внешняя сторона), 92 - 98-й километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе. Позже текущий ремонт продолжится на участках Третьего транспортного кольца, в Зеленограде, Новой Москве и на вылетных магистралях. Движение по Фрунзенской набережной на всем протяжении от Крымского моста до Хамовнического вала будет перекрыто на два дня из-за ремонта дорожного полотна. Об этом сообщает mos.ru . Работы пройдут с полуночи 14 апреля до 3 часов утра 16 апреля. Полное перекрытие необходимо для устройства бесшовного покрытия, пояснил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков.В качестве альтернативного маршрута автомобилистам предлагается Комсомольский проспект, по которому можно выехать к Третьему транспортному и Садовому кольцам. Движение на дублере Фрунзенской набережной будет открыто. В ремонте задействуют более 600 рабочих и около 300 единиц техники."Новое дорожное покрытие уложат без продольных и поперечных спаек. Эта технология позволит асфальту прослужить дольше", - сказал Бирюков. Общая площадь асфальтового полотна составит около 70 тысяч квадратных метров. Всего за этот сезон в столице планируется отремонтировать 17 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.Особое внимание уделяется ремонту дорог, по которым к стадиону "Лужники" будут проезжать автобусы с командами и болельщиками чемпионата мира по футболу - Хамовнический Вал, улицы 10-летия Октября, Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Усачева, Доватора, Савельева, Чудов переулок и Зубовский проезд.Первоочередной ремонт также пройдет на нескольких участках МКАД: шестой - седьмой километр (внешняя сторона), 14 - 17-й километр (внутренняя сторона), 17 - 18-й километр (внутренняя сторона), 61 - 67-й километр (внешняя сторона), 92 - 98-й километр (внешняя сторона), пересечение МКАД с Носовихинским шоссе. Позже текущий ремонт продолжится на участках Третьего транспортного кольца, в Зеленограде, Новой Москве и на вылетных магистралях.



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