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Жители Подмосковья "отметят" день рождения губернатора 14 апреля массовыми митингами против свалок
13 апреля 2018 г. | Время публикации 19:58 | Последние изменения 20:18
Рубрики: Экология  
 
Волоколамск, апрель 2018 года | Истра.РФ / YouTube
Жители Московской области продолжат ставшие уже традиционными митинги "выходного дня" против соседства с мусорными полигонами. 14 апреля в целом ряде городов запланированы акции с похожей повесткой. Дата символична: в субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев празднует день рождения.

Как сообщает Activatica.org, митинги пройдут в Волоколамске, Клину, Серпуховском районе, Сергиевом Посаде, Балашихе, Красноармейске и Лобне. Все они начнутся в 12 часов. В Волоколамске, ставшем одним из центров подмосковного протеста, акция пройдет в двух местах: с 11:00 до 12:00 - у памятника героям-саперам, с 13:00 до 15:00 - у полигона "Ядрово".

Напомним, старое тело полигона готовят к дегазации, с субботы туда перестанут возить мусор. Однако его начнет принимать новый участок "Ядрово". Жителей уверяют, что это будут только местные отходы, а не московские. А также обещают, что зловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах. Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки.

Власти отвечают силовыми методами. За две недели в городе прошло несколько обысков: в администрации и в доме мэра Волоколамска Петра Лазарева, разрешившего митинг 14 апреля, в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова.

Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.

В Клину участники митинга выйдут с лозунгами "Нет московскому мусору". Они пытаются не допустить строительства новой дороги к полигону "Алексинский карьер". Серпуховский район протестует против полигона "Лесная", который работает со множественными нарушениями. На днях Арбитражный суд Подмосковья постановил закрыть свалку, но в администрации района, где после согласования субботнего митинга тоже прошли обыски, считают, что это обманный ход.

В Дмитрове будет посвящен полигону "Непейно", закрытия которого жители добиваются последние 10 лет. По словам протестующих, власти, напротив, собираются расширить свалку на 17 гектаров в 2019 году и построить рядом мусоросжигательный завод. Акция в Сергиевом Посаде направлена против открытия у деревни Сахарово большого полигона и мусороперерабатывающего завода. Участники митинга также потребуют ликвидировать захоронение ядохимикатов первого и второго класса опасности у деревни Козлово.

В Лобне на митинг соберутся жители Солнечногорского района и сельского поселения Габовского, где собираются строить мусоросжигательный и мусороперерабатывающий комплексы. А жители Химок и Мытищ выразят свое отношение к точечной застройке.
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