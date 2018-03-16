Жители Подмосковья "отметят" день рождения губернатора 14 апреля массовыми митингами против свалок

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16 марта 2018 г. Жители Подмосковья потребовали от президента признать факт экологической катастрофы в регионе

В интернете стремительно набирает популярность петиция, авторы которой требуют на самом высоком уровне заняться мусорной проблемой Москвы и области. Нынешние некомпетентные действия губернатора привели регион к социальному взрыву, говорится в обращении.

30 марта 2018 г. Протестующие против свалки "Непейно" перекрыли к ней дорогу, один из активистов задержан

28 марта 2018 г. Под Коломной на четвертые сутки акции против полигона "Воловичи" начались задержания