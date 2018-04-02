Полиция пришла с обысками к мэру и в администрацию протестного Волоколамска

12 апреля 2018 г. В редакцию газеты "Волоколамская неделя" пришли с обысками по делу арестованного организатора митингов против свалки

По словам главреда газеты, правоохранители ищут причастность издания к ряду ООО, в отношении которых открыты уголовные дела. В частности, полицию интересуют возможные связи с активистом Артемом Любимовым и бизнесменом Рустемом Терегуловым.