Полиция пришла с обысками к мэру и в администрацию протестного Волоколамска

Сотрудники УБЭП Московской области рано утром в пятницу провели обыск в доме главы подмосковного Волоколамска Петра Лазарева. Об этом он рассказал "Интерфаксу"
. По словам мэра, правоохранители искали "какие-то документы". Обыски также проводились в администрации Волоколамска.
Местный портал "Ламаград"
сообщает со ссылкой на сына Лазарева Павла, что группа из десяти сотрудников МВД "вломилась" в дом мэра в четыре часа утра и закончила обыск только "в девятом часу".
"В доме буквально все перевернуто вверх дном. Что искали, непонятно, но вывернули наизнанку даже гараж, сараи и баню", - рассказал Павел Лазарев. По его словам, в результате обыска ничего не изъято. Он добавил, что его матери после произошедшего стало плохо.
Мэр Волоколамска сообщил, что ранее ему угрожали "высокопоставленные областные чиновники" и "какие-то личности криминальные приезжали" в связи с тем, что администрация города разрешает митинги против свалки "Ядрово". По словам Лазарева, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты. Ближайший митинг запланирован на 14 апреля, день рождения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Акции намечены по всему Подмосковью.
Лазарев предположил, что обыски могут быть также связаны с тем, что совет депутатов Волоколамска в понедельник единогласно проголосовал за проведение общегородского референдума по вопросам работы полигона "Ядрово". В разговоре с РБК
Лазарев тоже рассказал об угрозах от "вышестоящего начальства". Конкретные имена он не назвал, пообещав озвучить их когда "придет время". Мэр также отметил, что обыск проводился на основании возбужденного 11 апреля уголовного дела по статье о мошенничестве.
Как передает Русская служба ВВС
, следователи показали Лазареву постановление о проведении обыска, но в руки не дали. Там была указана уголовная статья 159 УК, часть 4-я - о мошенничестве в особо крупном размере. Павел Лазарев рассказал изданию, что в доме "даже посуду перебили", но "что искали - непонятно".
После обыска следователи увезли мэра Волоколамска с собой. "По моей информации, его должны отправить в Главное следственное управление по Московской области", - сообщил сын чиновника. Он повторил информацию об угрозах Лазареву "со стороны области". "Мало того, что со стороны чиновников, так еще и какие-то криминальные люди подходили к отцу, высказывали недовольство: "Если еще раз согласуешь митинг, последуют репрессии", - рассказал Павел.
Напомним, 12 апреля обыски прошли в редакции газеты "Волоколамская неделя"
. Главный редактор Мария Мурашова сообщила, что правоохранителей интересовала причастность издания к местному активисту, организатору митингов против свалки, Артему Любимову, который со 2 апреля отбывает 15 суток административного ареста
, и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Терегулову. В результате у Марашовой изъяли личный ноутбук и вызвали ее на допрос.
4 апреля выемка документов прошла в администрации Волоколамска. Петр Лазарев рассказывал, что сотрудники подмосковного УЭБиПК изымали и копировали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году. Он предположил, что приход полиции может быть связан с акциями против "Ядрово", на которые администрация города выдавала разрешение.
Обыски также проходили в магазинах
еще одного арестованного волоколамского активиста Андрея Жданова. Его задержали 1 апреля на автопробеге против полигона "Ядрово". Суд дал ему 14 суток административного ареста по части 3 статьи 20.2 КоАП ("Действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры").
Внимание правоохранителей приковано не только к Волоколамскому району. 5 и 9 апреля ФСБ проводила обыски и выемку документов в администрации Серпуховского района Подмосковья. Изымались документы 2008, 2009 и 2011 годов, касавшиеся выделения земли под жилищное строительство.
Глава района Александр Шестун заявил, что ему "неоднократно угрожал"
руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов "и его высокопоставленные покровители". По словам чиновника, они требовали не согласовывать митинг за закрытие местной свалки "Лесная" 14 апреля и не участвовать в сентябрьских выборах, а также грозили уголовным преследованием по "сфабрикованному делу".