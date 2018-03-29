Более 10 торговых центров Москвы могут признать опасными для посетителей и закрыть

Прокуратура направила в суды заявления о приостановке деятельности более 10 торгово-развлекательных центров Москвы, представляющих опасность для посетителей. Об этом "Российской газете"
сообщил глава столичного надзорного ведомства Владимир Чуриков. Он не назвал ТЦ, которым грозит закрытие, но отметил, что при проверке более 250 объектов нарушения нашли почти в каждом.
Напомним, проверки пожарной безопасности проходят по всей стране по поручению Генпрокуратуры после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
, унесшем жизни 64 человек. Столичная прокуратура в ходе проверки возбудила более тысячи административных дел на недобросовестных собственников и арендаторов и вынесла свыше 350 представлений, сказал Чуриков.
"Нарушители уже привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, однако с учетом характера нарушений мы намерены в судебном порядке добиваться запрета эксплуатации объекта до фактического устранения допущенных нарушений", - заявил прокурор Москвы и подчеркнул, что проверки продолжаются.
Ранее МЧС сообщало, что грубые нарушения
пожарной безопасности были выявлены в двух торгово-развлекательных центрах Москвы. Их названия не уточнялись, однако член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой рассказал, что проверяющие нашли много нарушений в ТЦ "Принц плаза" в Теплом Стане.
В конце марта из-за проблем с пожарной сигнализацией приостанавливалась работа трех кинозалов в торговом комплексе "Мега Белая Дача"
и закрылся торговый центр "Маркет Град" на Щелковском шоссе. Между тем проверки не затрагивают жилой сектор, а там проблемы могут быть еще серьезней.
Так, о своей полной беспомощности в случае пожара объявили жильцы высоток ЖК "Северный парк"
на Ленинградском шоссе. По их словам, в башнях высотой от 20 до 40 эатжей нет даже элементарных средств пожаротушения, единственный пожарный выход закрыт, в технических помещениях живут гастарбайтеры и готовят там еду. Жильцы утверждают, что все надзорные органы и чиновники в курсе нарушений, но бездействуют.