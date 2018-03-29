Более 10 торговых центров Москвы могут признать опасными для посетителей и закрыть

6 апреля 2018 г. МЧС пригрозило закрыть два торговых центра Москвы из-за грубых нарушений

По итогам противопожарных проверок два ТЦ могут закрыть на срок до 90 суток. Их названия не уточняются. Ранее в общественном совете при МЧС говорили, что много нарушений обнаружилось в торговом центре "Принц плаза" в Теплом Стане.