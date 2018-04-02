Мусор перестанут ввозить на старый участок свалки "Ядрово" с субботы. Начнут на новый, но он "вообще не будет пахнуть"

10 апреля 2018 г. Жители Волоколамска через суд требуют от полигона "Ядрово" 800 тысяч рублей компенсации вреда

Истцами по иску являются восемь жителей Волоколамска, пятеро из которых действуют от имени своих детей. Каждый из них требует компенсации за причиненный ему ущерб, связанный с работой свалки, на сумму в 100 тысяч рублей.