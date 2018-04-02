Мусор перестанут ввозить на старый участок свалки "Ядрово" с субботы. Начнут на новый, но он "вообще не будет пахнуть"

Старый участок полигона "Ядрово" в Волоколамске перестанет принимать мусор с субботы, 14 апреля. Отходы будут привозить на новую часть полигона, так называемую вторую карту, обустроенную по современным технологиям, сообщил "Интерфаксу"
акционер компании ООО "Ядрово" Алексей Волошин. Ранее сообщалось, что туда поедет только местный мусор
.
Волошин напомнил, что при новой карте полигоне построят завод глубокой переработки органических отходов
. "А пахнет органика, так что новая карта вообще не будет пахнуть", - сказал Волошин. По его словам, подготовка второго участка полигона "Ядрово" к приему мусора завершилась еще 24 марта. Его накрыли геомембраной и установили там системы сбора фильтрата.
"Тот мусор, который мы сейчас завозим для отсыпки тела полигона, будет давать газ через три года, все это будет улавливаться, собираться, и ничего в атмосферу не попадет", - заверил Волошин. К субботе на старом теле свалки сформируют правильный угол наклона для установки системы дегазации по голландской технологии. Затем полигон накроют геотекстилем и рыхлой породой (супесью).
Начальник полигона Иван Кудельский сообщил ТАСС, что тело объекта закрыто на 85%, работы закончатся ночью, после чего начнется подготовка к дегазации. По словам Волошина, оборудование для дегазации прибудет 18 апреля. "На следующей неделе, во вторник, будут готовить к работам экскаватор, к нему крепится стичер, он будет делать основные проколы для сбора газа", - объяснил акционер "Ядрово".
Коммерческий директор корпорации Multriwell, которая займется дегазацией свалки, Юджин Тиммерманс сообщил телеканалу "360"
, что погрузка оборудования для волоколамского полигона началась в Голландии утром в пятницу и прибудет через 5 дней. Установка оборудования, по его словам, начнется к концу следующей недели.
Жители Волоколамска между тем добиваются полного закрытия полигона "Ядрово". Именно с таким требованием они намерены выйти на очередой митинг 14 апреля. Призывы к участию в нем активно распространяются в социальных сетях, на улицы планируют выйти и жители других районов Подмосковья, страдающих от соседства с мусорными полигонами.
Утром в пятницу в администрации Волоколамска, разрешившей проведение митинга, прошли обыски
. Полиция также явилась домой к мэру города Петру Лазареву, который поддерживает протестующих жителей. Лазарев заявил, что "высокопоставленные областные чиновники" ранее угрожали ему из-за его позиции, и назвал обыски исполнением этих угроз.
Жители Волоколамска требуют от полигона компенсации вреда в размере 800 тысяч рублей
. Соответствующий иск подан в Волоколамский городской суд от лица восьми жителей, которые параллельно представляют интересы своих детей. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.
Напомним, после выбросов свалочного газа со свалки 21 марта в больницу поступили десятки детей с различными недомоганиями. Общее число обратившихся к врачам превысило 500 человек
. Медики не увидели связи
между плохим самочувствием жителей и выбросами с "Ядрово", но желающим предоставлили путевки в оздоровительные лагеря и санатории. 30 марта в Волоколамске ввели режим повышенной готовности к ЧС
.