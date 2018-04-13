Москвичей предупредили об ухудшении экологической обстановки в ночь на субботу Рубрики: Экология





"Днем в субботу метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", - отметили в ведомстве. Днем в пятницу концентрация загрязняющих веществ, по официальным данным, находится в пределах нормы. Вечером в четверг, ночью и утром пятницы автоматические станции "Москэкомониторинга" фиксировали в столице превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) некоторых вредных веществ, сообщают ТАСС и



Так, вечером 12 апреля станция на 105-м километре МКАД на востоке столицы зафиксировала превышение ПДК оксида азота и взвешенных частиц PM10 в 1,8 и 1,2 раза соответственно. Превышения также были выявлены в Люблино, Бирюлево, районе Долгопрудной улицы.



Оксид азота - инертный газ без запаха и цвета, имеет третий класс опасности, основными источниками выбросов являются автотранспорт, предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей. PM10 - мелкодисперсные частицы сверхмалого размера, которые образуются, например, при трении покрышек об асфальт.



Вечером и ночью на востоке и юго-востоке столицы отмечалось превышение ПДК сероводорода. В районе Косино-Ухтомском допустимый уровень концентрации вредного вещества между 21:00 и 22:00 четверга был превышен в 5,5 раза. В 5:00 пятницы ПДК по сероводороду в районе Новокосино превышал норму в 1,8 раза.



Пятикратное превышение по сероводороду отмечалось вечером в четверг в Кожухово. В Вешняках около полуночи фиксировалось 2,4-кратное превышение, около пяти утра - превышение в 1,88 раза. Незначительное превышение фиксировалось ночью и рано утром в Люблино, Печатниках и Рязанском. Ухудшение условий рассеивания фиксируется на востоке и юго-востоке Москвы вторые сутки подряд. В ночь на четверг допустимая концентрация сероводорода в Выхино-Жулебино была превышена в 2,5 раза, в Косино-Ухтомском - в 2,25 раза. "Мосэкомониторинг" предупредил о кратковременном ухудшении условий для рассеивания выбросов в атмосфере в ночь на субботу и утром 14 апреля, передает РИА "Новости" . В департаменте природопользования Москвы со ссылкой на МЧС сообщили, что в городе объявлен первый уровень опасности."Днем в субботу метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", - отметили в ведомстве. Днем в пятницу концентрация загрязняющих веществ, по официальным данным, находится в пределах нормы. Вечером в четверг, ночью и утром пятницы автоматические станции "Москэкомониторинга" фиксировали в столице превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) некоторых вредных веществ, сообщают ТАСС и "Интерфакс" Так, вечером 12 апреля станция на 105-м километре МКАД на востоке столицы зафиксировала превышение ПДК оксида азота и взвешенных частиц PM10 в 1,8 и 1,2 раза соответственно. Превышения также были выявлены в Люблино, Бирюлево, районе Долгопрудной улицы.Оксид азота - инертный газ без запаха и цвета, имеет третий класс опасности, основными источниками выбросов являются автотранспорт, предприятия нефтехимической и теплоэнергетической отраслей. PM10 - мелкодисперсные частицы сверхмалого размера, которые образуются, например, при трении покрышек об асфальт.Вечером и ночью на востоке и юго-востоке столицы отмечалось превышение ПДК сероводорода. В районе Косино-Ухтомском допустимый уровень концентрации вредного вещества между 21:00 и 22:00 четверга был превышен в 5,5 раза. В 5:00 пятницы ПДК по сероводороду в районе Новокосино превышал норму в 1,8 раза.Пятикратное превышение по сероводороду отмечалось вечером в четверг в Кожухово. В Вешняках около полуночи фиксировалось 2,4-кратное превышение, около пяти утра - превышение в 1,88 раза. Незначительное превышение фиксировалось ночью и рано утром в Люблино, Печатниках и Рязанском. Ухудшение условий рассеивания фиксируется на востоке и юго-востоке Москвы вторые сутки подряд. В ночь на четверг допустимая концентрация сероводорода в Выхино-Жулебино была превышена в 2,5 раза, в Косино-Ухтомском - в 2,25 раза.



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