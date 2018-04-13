Два пранкера получили 10 суток ареста за розыгрыш с муляжами гранат в аэропорту Домодедово Рубрики: Происшествия





Подозрительный багаж обследовали кинологи и взрывотехники Росгвардии. 22-летнего владельца "арсенала" и его спутника доставили в дежурную часть полиции аэропорта для разбирательства.



Муляжи гранат и пневматический пистолет молодые люди купили накануне в торговом центре. Блогер сказал, что не ожидал столь серьезной реакции на свою задумку: надеялся, что служба безопасности аэропорта отпустит его, узнав, что оружие ненастоящее. Однако неудачная шутка обернулась для друзей 10 сутками административного ареста по части 3 статьи 11.15.1 КоАП о нарушении требований в области транспортной безопасности. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово двоих молодых людей за попытку устроить розыгрыш с муляжами двух гранат и пневматическим пистолетом. Один из задержанных оказался блогером, снимающим подобные шутки на видео, сообщает пресс-служба МВД. Игрушечный арсенал обнаружился при досмотре ручной клади.Подозрительный багаж обследовали кинологи и взрывотехники Росгвардии. 22-летнего владельца "арсенала" и его спутника доставили в дежурную часть полиции аэропорта для разбирательства. "Вести.ru" называют прозвище блогера - Ба-Бах. Молодой человек признался, что хотел посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиабезопасности.Муляжи гранат и пневматический пистолет молодые люди купили накануне в торговом центре. Блогер сказал, что не ожидал столь серьезной реакции на свою задумку: надеялся, что служба безопасности аэропорта отпустит его, узнав, что оружие ненастоящее. Однако неудачная шутка обернулась для друзей 10 сутками административного ареста по части 3 статьи 11.15.1 КоАП о нарушении требований в области транспортной безопасности.



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