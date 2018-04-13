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Два пранкера получили 10 суток ареста за розыгрыш с муляжами гранат в аэропорту Домодедово
13 апреля 2018 г. | Время публикации 17:17 | Последние изменения 18:08
Рубрики: Происшествия  
 
Полицейские задержали в аэропорту Домодедово двоих молодых людей за попытку устроить розыгрыш с муляжами двух гранат и пневматическим пистолетом. Один из задержанных оказался блогером, снимающим подобные шутки на видео, сообщает пресс-служба МВД. Игрушечный арсенал обнаружился при досмотре ручной клади.

Подозрительный багаж обследовали кинологи и взрывотехники Росгвардии. 22-летнего владельца "арсенала" и его спутника доставили в дежурную часть полиции аэропорта для разбирательства. "Вести.ru" называют прозвище блогера - Ба-Бах. Молодой человек признался, что хотел посмотреть на реакцию пассажиров и сотрудников авиабезопасности.

Муляжи гранат и пневматический пистолет молодые люди купили накануне в торговом центре. Блогер сказал, что не ожидал столь серьезной реакции на свою задумку: надеялся, что служба безопасности аэропорта отпустит его, узнав, что оружие ненастоящее. Однако неудачная шутка обернулась для друзей 10 сутками административного ареста по части 3 статьи 11.15.1 КоАП о нарушении требований в области транспортной безопасности.
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Пятница, 13 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:34
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