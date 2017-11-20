Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19

23 ноября 2017 г. Стоимость строительства второго кольца метро превысила 500 миллиардов

Еще летом этого года столичные чиновники утверждали, что строительство Третьего пересадочного контура обойдется Москве в 378,9 миллиарда рублей. Эксперт считает, что стоимость растет не в последний раз.