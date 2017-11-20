Москвичам пообещали 10 новых станций метро в следующем году. В этом хотели открыть 19

Власти Москвы планируют в 2018 году сдать в эксплуатацию 10 новых станций метрополитена, общая протяженность путей составит не менее 20 километров. Об этом сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин на пленарной дискуссии, посвященной реновации жилфонда. Его слова приводит ТАСС.
"С учетом тех заделов, которые мы сделали в предыдущие годы, мы каждый ближайший год будем выдавать не менее 20 километров метро и по 10 станций. Что-то будет сдвигаться по годам, но у нас 80 тоннелей метро нарыто, сегодня идет уже полноценное строительство", - сказал Хуснуллин, не назвав станции, которые планируется открыть.
Ранее Хуснуллин сообщал журналистам, что власти столицы могут принять решение о строительстве новых радиальных линий метро
в следующем году. По его словам, новые ветки метро могут быть построены в том числе в Рублево-Архангельском и Троицке. Кроме этого, рассматривается вариант продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный.
В августе заммэра сообщал, что до конца нынешнего года в Москве введут "порядка 40 километров путей" и 19 станций подземки
, однако сейчас открыты только три из них - "Ломоносовский проспект", "Минская" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии. Оставшийся участок - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка" - планируется открыть целиком в первом квартале 2018 года.
До конца 2017 года ожидается открытие первого участка Третьего пересадочного контура - станций "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошёвская" и "Шелепиха" до "Делового центра". Все станции находятся в высокой степени готовности. Станцию "Нижняя Масловка", предшествующую "Петровскому парку", планируется открыть уже в следующем году, как и второй участок ТПК от "Нижегородской " до "Лефортово".
В столице также строятся станции "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии, "Ховрино" и "Беломорская" Замоскворецкой линии, а также новая Кожуховская линия метро. На сайте столичного стройкомплекса
открытие восьми ее станций заявлено в планах на 2018 год.