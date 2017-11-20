Мэрия Москвы сочла "провокацией и инсинуацией" посвященный честным выборам праздник в Красносельском районе Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Акция приурочена к выборам президента России в марте 2018 года и нацелена в первую очередь на информирование о них. "Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - пишет Яшин.



Оппозиционер Алексей Навальный на своем



Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал проведение массовой акции под видом праздника провокацией и нарушением столичного законодательства. Он заявил ТАСС, что организаторы культурно-массовых мероприятий должны не менее чем за за месяц уведомлять о них мэрию или префектуру в зависимости от предполагаемой численности участников. Если их больше 5 тысяч, уведомление нужно подавать за 45 дней.



Кроме того, вблизи места акции должна быть исключена продажа алкоголя. По словам Черникова, до 12 декабря никаких уведомлений об акции в Лермонтовском сквере не поступало. Яшин в ответ на это



"Праздничные мероприятия в таком формате проходят во всех районах Москвы. До сих пор это не вызывало никакого противодействия со стороны мэрии. Попытки исполнительной власти мешать нашему совету депутатов в реализации своих полномочий я связываю с политическими причинами", - пишет Яшин. Он добавил, что "заявления клерков из мэрии" не повлияют на планы депутатов, так как акция легальна и готовится с соблюдением всех установленных законом процедур. В мэрии Москвы назвали "инсинуациями и провокациями" праздничную акцию "День свободных выборов" , которую муниципальные депутаты Красносельского района Москвы намерены провести 24 декабря в Лермонтовском сквере. Мероприятие анонсировал в своем Facebook глава Совета депутатов района Илья Яшин.Акция приурочена к выборам президента России в марте 2018 года и нацелена в первую очередь на информирование о них. "Расскажем людям о избирательных правах, которые гарантирует Конституция. Организуем запись граждан, готовых работать наблюдателями. Установим сцену, пригласим музыкантов, будем дарить сувениры, посвященные честным выборам", - пишет Яшин.Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте приветствовал проведение акции и призвал своих сторонников прийти в Лермонтовский сквер. Он отметил, что согласование мэрии в данном случае не нужно, так как муниципальные депутаты "имеют право организовывать местные праздники и приглашать на них любое количество людей". Он также напомнил, что 24 декабря 2011 года на проспекте Академика Сахарова, относящемся к Красносельскому району, прошел крупнейший митинг за честные выборы.Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал проведение массовой акции под видом праздника провокацией и нарушением столичного законодательства. Он заявил ТАСС, что организаторы культурно-массовых мероприятий должны не менее чем за за месяц уведомлять о них мэрию или префектуру в зависимости от предполагаемой численности участников. Если их больше 5 тысяч, уведомление нужно подавать за 45 дней.Кроме того, вблизи места акции должна быть исключена продажа алкоголя. По словам Черникова, до 12 декабря никаких уведомлений об акции в Лермонтовском сквере не поступало. Яшин в ответ на это сообщил на своей странице, что "День свободных выборов" проводится "в рамках законодательства и с соблюдением всех установленных процедур". Он отметил, что по закону проведение районных праздничных мероприятий относится к вопросам местного значения муниципальных образований."Праздничные мероприятия в таком формате проходят во всех районах Москвы. До сих пор это не вызывало никакого противодействия со стороны мэрии. Попытки исполнительной власти мешать нашему совету депутатов в реализации своих полномочий я связываю с политическими причинами", - пишет Яшин. Он добавил, что "заявления клерков из мэрии" не повлияют на планы депутатов, так как акция легальна и готовится с соблюдением всех установленных законом процедур.



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