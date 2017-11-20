Активист связал зловоние в Москве со свалкой в Печатниках, которую перекопали ради пиара чиновников в телесюжете

Отвратительный запах тухлой капусты, на который массово жаловались москвичи в прошлую пятницу, мог взять свое начало из района Печатники, расположенного на юго-востоке города. Именно там находится скандально известная нелегальная свалка, которую столичные власти обещают превратить в парк экстремального спорта. Кроме того, с ней соседствуют Курьяновские очистные сооружения, где в ноябре стартовал новый этап реконструкции.
Как пишет у себя в
активист Рустам Билялов, за день до сообщений о загрязнении воздуха, работы по рекультивации свалки резко активизировались. Дело в том, что в четверг, 7 декабря, свалку в сопровождении съемочных групп нескольких телеканалов и районных депутатов-единороссов посетил префект Юго-Восточного административного округа Андрей Цыбин. "Для телекамер туда пригнали много строительной техники и организовали представление по активному перекапыванию и вывозу мусора", - рассказал Билялов.
По мнению активиста, подрядчик, получивший госконтракт на рекультивацию свалки, мог переусердствовать, стараясь угодить чиновникам, и допустил нарушение технологического процесса, что могло стать причиной залповых выбросов газа, скопившихся под толщей мусора.
Эту версию считает весьма убедительной и муниципальный депутат района Печатники Виталий Третьюхин. "Проект консервации свалки в Печатниках предусматривает полное перекапывание мусорных масс, что неизбежно будет сопровождаться выделением свальных газов из толщи навалов отходов. Зловонность этих выделений такова, что в технической документации предусматривалось использование специальной установки нейтрализации неприятных запахов. Но при обследовании свалки 10 декабря нам не удалось обнаружить такой установки. Либо решили сэкономить, либо что-то еще", - рассказал мундеп.
Примечательно, что даже в сюжетах, которые затем демонстрировались на промэрских телеканалах "Москва 24"
и "360"
, упоминаются неприятные запахи: "Чиновникам нужно было на въезде на полигон раздавать пришедшим местным жителям маски или респираторы. Не все были готовы к такому путешествию - дышать просто нечем". В день зловония направление ветра было таковым, что все эти запахи как раз могло сдуть в сторону центра города.
Накануне столичное управление Роспотребнадзора объявило, что установило вещества, вызвавшие неприятные запахи в Москве. "По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные
", - заявили в ведомстве. Меркаптаны обычно используются или хранятся в качестве одорантов на объектах нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, объектах энергетики и других отраслей промышленности.
Меркаптаны обладают одним из самых неприятных запахов. В частности, их в ничтожных количествах добавляют к используемому в быту природному газу, чтобы по запаху можно было определить утечку в жилых помещениях. Меркаптаны также придают запах зловонным выделениям скунса. А самым зловонным считается химическое соединение этилмеркаптана и бутил селеномеркаптана, напоминающее комбинацию запахов гниющей капусты, чеснока, лука и нечистот одновременно.
В связи с этим нельзя исключать и вероятность выбросов с Курьяновских очистных сооружений (КОС): этилмеркаптаны как раз используется на станциях очистки канализационных вод или фекалий. В ноябре на КОС стартовал новый этап строительно-монтажных работ, в ходе которых вероятность выбросов существенно увеличивается.