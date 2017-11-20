Активист связал зловоние в Москве со свалкой в Печатниках, которую перекопали ради пиара чиновников в телесюжете

11 декабря 2017 г. Роспотребнадзор назвал причину появления запаха тухлой капусты в Москве, источник по-прежнему ищут

Трехдневные исследования воздуха в девяти округах Москвы показали, что зловоние могли вызвать меркаптаны и их производные - вещества, используемые или хранимые на предприятиях в качестве одорантов.