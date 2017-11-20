Под окнами мэрии продолжает рушиться историческая усадьба, которую власти обещали отреставрировать еще к осени (ФОТО) Рубрики: Архитектура

Andreykor / wikipedia.org



"Поблизости, на Тверской площади, гремит музыка, нескончаемое количество фестивалей сменяют друг друга, все блестит и сверкает. Поверхностно все прекрасно и все счастливы. И лишь усадьба плачет, срывая с себя остатки сетки, которая призвана была скрыть ее фасады, вводя в заблуждение, что реставрация все же близка. Так и живем", - посетовала Ванеева.



Распоряжение о расселении и реконструкции усадьбы Кожиных еще в 2002 году подписал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, но проектная документация так и не была разработана. В 2013 году "Архнадзор" узнал, что пустующий главный дом усадьбы, который является объектом культурного наследия федерального значения, уже находится в пользовании бизнес-структуры Федеральной службы охраны РФ.



Ведомство обязалось провести полный комплекс реставрационных работ до осени 2017 года, однако всё ограничилось тем, что фасад небрежно обмазали штукатуркой и завесили строительной сеткой.



Историческая городская усадьба Кожиных была построена в 1760-х годах. Спустя столетие, когда Кожины там уже не проживали, флигели здания надстроили и расширили, но облик главного дома почти не изменился. Согласно информации из открытых источников, в 80-е годы XIX века в усадьбе размещались редакция "Шахматного журнала", магазин "Крымский базар" и магазин "Русь". В разные годы в этом здании проживали декабрист Иван Фонвизин, архитектор Капитолий Дулин, а также располагалась литография художника Владимира Маковского.







В непосредственной близости от здания правительства Москвы в Столешниковом переулке продолжает разрушаться городская усадьба Кожиных, которую должны были отреставрировать еще к осени 2017 года. Как отмечает в Facebook активистка "Архнадзора" Екатерина Ванеева, особый цинизм ситуации добавляет тот факт, что городские власти регулярно устраивают возле этого здания веселые фестивали, не обращая на удручающее состояние памятника никакого внимания."Поблизости, на Тверской площади, гремит музыка, нескончаемое количество фестивалей сменяют друг друга, все блестит и сверкает. Поверхностно все прекрасно и все счастливы. И лишь усадьба плачет, срывая с себя остатки сетки, которая призвана была скрыть ее фасады, вводя в заблуждение, что реставрация все же близка. Так и живем", - посетовала Ванеева.Распоряжение о расселении и реконструкции усадьбы Кожиных еще в 2002 году подписал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, но проектная документация так и не была разработана. В 2013 году "Архнадзор" узнал, что пустующий главный дом усадьбы, который является объектом культурного наследия федерального значения, уже находится в пользовании бизнес-структуры Федеральной службы охраны РФ.Ведомство обязалось провести полный комплекс реставрационных работ до осени 2017 года, однако всё ограничилось тем, что фасад небрежно обмазали штукатуркой и завесили строительной сеткой.Историческая городская усадьба Кожиных была построена в 1760-х годах. Спустя столетие, когда Кожины там уже не проживали, флигели здания надстроили и расширили, но облик главного дома почти не изменился. Согласно информации из открытых источников, в 80-е годы XIX века в усадьбе размещались редакция "Шахматного журнала", магазин "Крымский базар" и магазин "Русь". В разные годы в этом здании проживали декабрист Иван Фонвизин, архитектор Капитолий Дулин, а также располагалась литография художника Владимира Маковского.



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