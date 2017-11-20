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В Москве впервые за несколько лет началась массовая проверка McDonald's и магазинов "Перекресток"
13 декабря 2017 г. | Время публикации 14:09 | Последние изменения 15:56
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Роспотребнадзор впервые с 2012 года организовал проверку сети ресторанов быстрого питания "Макдональдс" в Москве. Об этом на Втором открытом форуме "Охрана прав и защита интересов предпринимателей" в прокуратуре Москвы рассказала руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева, которую цитирует ТАСС.

По словам Андреевой, проверки также проходят в 400 столичных магазинах "Перекресток", при этом перед проверками представители ведомства могут встретиться с хозяевами торговых точек. Так, на днях в Роспотребнадзор пришли 400 руководителей магазинов, которых уведомили о том, по каким критериям будут проводиться проверки и какого рода санкции будут применены в случае нарушений.

Напомним, в 2014 году Роспотребнадзор инициировал около 200 проверок ресторанов McDonald's. Тверской суд Москвы 27 августа приостановил деятельность ресторана на Пушкинской площади и на Манежной площади, Останкинский суд выдал санкцию на закрытие на 90 дней отделения на Проспекте Мира. Однако впоследствии все они были открыты: в поддержку McDonald's выступили в том числе и рестораторы, заявив, что руководство ресторанов фастфуда довольно серьезно относится к соблюдению санитарных норм. А у Роспотребнадзора есть возможность закрыть любое предприятие.

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