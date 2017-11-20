Столичные власти и РЖД потратят 19 миллиардов рублей на интеграцию МЦК с другими видами транспорта

7 октября 2016 г. Электрички и станции МЦК свяжут пешеходными переходами к 2018 году

Пять станций МЦК свяжут с пригородными платформами. Надземные и подземные переходы к МЦК появятся на станциях Савеловского, Ярославского, Рижского, Казанского и Павелецкого направлений Московской железной дороги.