Столичные власти и РЖД потратят 19 миллиардов рублей на интеграцию МЦК с другими видами транспорта

Московские власти потратят еще 12 миллиардов рублей на дальнейшую интеграцию Московского центрального кольца с другими видами городского транспорта. Еще 7,5 миллиарда на это потратит ОАО "РЖД". Таким образом, совокупные расходы могут составить не менее 19,5 миллиарда рублей. По словам экспертов, многих проблем можно было избежать еще при запуске проекта, передает РБК
.
Средства на интеграцию МЦК заложены в адресной инвестиционной программе столицы на ближайшие три года. Основные работы стоимостью более 11,5 миллиардов рублей запланированы на 2020 год. МЦК планируется состыковать с радиальными направлениями железной дороги и метро, также предусматривается строительство подъездных дорог к транспортно-пересадочным узлам и создание дорожной инфраструктуры для радиальных направлений.
В пресс-службе ОАО "РЖД" сообщили, что до конца 2018 года планируется интегрировать МЦК еще с четырьмя ветками
, потратив на это 7,5 миллиарда рублей. Несколько железнодорожных платформ перенесут ближе к станциям МЦК, на радиальных ветках построят новые остановки и станции.
По оценкам СМИ, расходы РЖД, федерального и московского бюджетов на проект уже составили 140 миллиардов рублей, а в течение 15 лет вырастут до 200 миллиардов. При этом МЦК недостаточно хорошо вписано в городскую среду: у линии нет связок с наземными видами транспорта, а рядом с ТПУ неудачно организована схема дорожного движения
. Многие станции имеют неудобные выходы и пересадки: для перехода на метро приходится долго идти по улице
, к некоторым станциям построены автомобильные дороги, но нет нормального подъездного пути.