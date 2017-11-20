РБК: Московским мундепам-единороссам велели не допускать оппозиционеров к выборам мэра

23 ноября 2017 г. "Не для меня": Собянин заявил, что не хочет в премьеры, в Москве ему "комфортно"

СМИ прочат столичного мэра в будущие премьеры России, но сам он заявляет, что эти слухи "специально кто-то кочегарит или для интриги, или чтобы развлечься". Работа в правительстве, по его мнению, очень тяжелая и "неблагодарная".