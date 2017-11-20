РБК: Московским мундепам-единороссам велели не допускать оппозиционеров к выборам мэра

Глава московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский призвал муниципальных депутатов-однопартийцев не давать подписи оппозиционерам, которые будут выдвигать кандидатуры на пост мэра Москвы. Это сделает невозможным преодоление так называемого муниципального фильтра, который сейчас может преодолеть только партия власти, пишет РБК
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По данным издания, Метельский поставил задачу сохранить монополию ЕР на муниципальный фильтр. "Ни одного голоса наших муниципальных депутатов не ляжет в копилку "либералам-белоленточникам", когда придет пора работать с муниципальным фильтром на предстоящих в будущем году выборах мэра Москвы", - заявил Метельский, добавив, что "господам [Дмитрию] Гудкову, [Максиму] Кацу, [Илье] Яшину и иже с ними уже сейчас должно быть очевидно, что через наши голоса им своего кандидата в мэры не выдвинуть".
Метельский объяснил свой призыв заботой о москвичах. Комментируя свое выступление радиостанции Business
FM, политик назвал либералов "деструктивной силой". "Мы сегодня не можем торговать доверием людей, доверием москвичей. Если говорят: "А все ерунда, мы своего мэра выдвинем и назначим", - вот чтобы не было обмана москвичей. Все знают, что сегодня у нас большинство, и только мы можем иметь эту прерогативу на муниципальный фильтр, только мы его можем пройти", - сказал он.
Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в мэры собирать подписи районных депутатов для выдвижения. Согласно избирательному кодексу Москвы, для выдвижения кандидата необходимо собрать 6% подписей от общего числа муниципальных депутатов. Выдвиженца должны поддержать не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, подводя итоги сентябрьских муниципальных выборов, заявил, что оппозиция не сможет преодолеть фильтр
без поддержки "Единой России". Лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, который намерен бороться за пост мэра, заявлял, что сможет пройти муниципальный фильтр, и отмечал, что среди единороссов "есть много людей, которые нам симпатизируют". Напомним, в 2013 году единороссы помогли выдвинуться в мэры оппозиционеру Алексею Навальному.
Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов ранее говорил, что представители партии власти готовы обсудить программы альтернативных кандидатов в мэры, чтобы помочь им преодолеть муниципальный фильтр. А зампред фракции ЕР Андрей Исаев заявлял, что партия готова обсуждать изменение правила о муниципальном фильтре, в том числе с оппозиционными фракциями.
Глава ЦИК России Элла Памфилова выразила надежду, что в будущем муниципальный фильтр на российских выборах отменят. Хотят этого и московские мундепы, не представляющие "Единую Россию". Глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин считает, что призыв Метельского не давать подписи оппозиционерам вредит интересам москвичей.
"По сути, "Единая Россия" получила рычаг для ликвидации конкуренции. По сути ведь что говорит Метельский? "Мы - "Единая Россия" - решим, кого пускать на выборы, а кого не пускать. Мы за москвичей решим, за кого они могут проголосовать, а за кого не могут проголосовать", - сказал Яшин, назвав это злоупотреблением законодательными механизмами.
Эксперты отмечают, что столичные власти так и не предприняли попыток найти общий язык с представителями оппозиции, которые заработали большинство в советах депутатов сразу нескольких районов города. Вместо этого проигравшие единороссы создали целое движение против новых народных избранников, бывшие председатели советов отказываются складывать полномочия, а некоторых независимых мундепов уже пытались подкупить и запугать
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