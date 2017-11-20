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В четверг в столице ожидается гололедица и мокрый снег
13 декабря 2017 г. | Время публикации 20:00 | Последние изменения 20:05
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В четверг, 14 декабря, в столице будет облачно, ожидается мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России. Погода будет облачной, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов. Днем осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов. Ветер переменных направлений два-семь метров в секунду.
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Четверг, 14 декабря 2017 г. // Последняя новость 13 декабря 2017 г. 20:00
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