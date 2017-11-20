В четверг в столице ожидается гололедица и мокрый снег Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В четверг, 14 декабря, в столице будет облачно, ожидается мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России . Погода будет облачной, ночью небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов. Днем осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов. Ветер переменных направлений два-семь метров в секунду.



Предыдущая статья

