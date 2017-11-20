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Новую плитку на Пречистенке "благоуничтожили" ради информационных щитов (ФОТО)
13 декабря 2017 г. | Время публикации 19:42 | Последние изменения 19:45
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
На улице Пречистенка в районе Хамовники снова раскурочили плитку, которая появилась там в рамках программы благоустройства центра Москвы. В этот раз поводом для ремонта стали информационные щиты, о необходимости которых столичные власти вспомнили только сейчас, рассказал на своей странице в Facebook москвич Олег Морозов.

Он также напомнил, что совсем недавно на той же Пречистенке "строительные дантисты" перерыли тротуары, чтобы уложить там "странные узкие водоотводы". Об этих водоотводах в сентябре в интервью "Ведомостям" рассказывала партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов Александра Сытникова. Она, в частности, заявила, что это новый элемент ливневой канализации - щелевые лотки. "На поверхности они практически не видны, но внизу, под плиткой, размещен глубокий лоток, способный отвести большие объемы воды", - объясняла собеседница газеты.

Ремонтировать ливневки властям пришлось из-за того, что во время сильных дождей улицы Москвы стали регулярно превращаться в озера. Дождевые стоки, появившиеся в центре города благодаря программе "Моя улица", банально не справлялись с обилием воды. СМИ позднее выяснили, что за дождевую канализацию отвечали весьма сомнительные фирмы.

Отметим, что одной лишь Пречистенкой "плиточные беды" не ограничиваются. В комментариях к записи Морозова горожане посетовали, что в тех местах, где плитка лежит вторую зиму, ходить стало попросту травмоопасно. "Можно легко споткнуться о выступы по паре сантиметров, смотрите под ноги", - пишет жительница столицы. Другой москвич, в свою очередь, выразил уверенность в том, что плитку на Пречистенке переложили не в последний раз: теперь очередь подрядчика, который будет протягивать к новым информационным щитам подземные кабели.

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