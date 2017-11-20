Новую плитку на Пречистенке "благоуничтожили" ради информационных щитов (ФОТО)

25 июля 2016 г. Затопление улиц в пятницу объяснили строительным мусором в канализации

На улицах, сильнее всего затопленных 22 июля, в 2015 году проводился капремонт ливневой канализации. Однако его делали сомнительные фирмы, а во время благоустройства по программе "Моя улица" в канализацию попал мусор.