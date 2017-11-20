"Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закроются на четыре выходных дня Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



После открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция, которой будут ежедневно пользоваться около 60 тысяч пассажиров, также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный и разгрузит станцию "Речной вокзал" на 20-25%.



На время работ между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" будет запущен бесплатный маршрут "КМ" с остановками у станций "Войковская" и "Водный стадион". Автобусы будут курсировать по выделенным полосам на участке Ленинградского шоссе от д. 1 до Чапаевского переулка с интервалами движения меньше минуты, перед входом на станцию "Сокол" организуют шесть мобильных касс по продаже билетов на одну поездку. Вблизи закрытых станций будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок", которые помогут пассажирам выбрать нужный маршрут.



Кроме того, на некоторых улицах временно изменится организация дорожного движения. Так, для проезда автомобилей закроются участок улицы Беломорская от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе. Подобные изменения также будут действовать 23 и 24 декабря. Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.



Напомним, к середине следующего года около станции метро "Ховрино" появится Станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии метро закроются для пассажиров 16 и 17 декабря для присоединения новой станции "Ховрино". Как сообщается на сайте столичной подземки , в эти дни поезда будут курсировать только до станции "Сокол". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник 18 декабря, подобные работы будут также проводиться 23 и 24 декабря.После открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция, которой будут ежедневно пользоваться около 60 тысяч пассажиров, также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный и разгрузит станцию "Речной вокзал" на 20-25%.На время работ между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" будет запущен бесплатный маршрут "КМ" с остановками у станций "Войковская" и "Водный стадион". Автобусы будут курсировать по выделенным полосам на участке Ленинградского шоссе от д. 1 до Чапаевского переулка с интервалами движения меньше минуты, перед входом на станцию "Сокол" организуют шесть мобильных касс по продаже билетов на одну поездку. Вблизи закрытых станций будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене, а также инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров и работники ГКУ "Организатор перевозок", которые помогут пассажирам выбрать нужный маршрут.Кроме того, на некоторых улицах временно изменится организация дорожного движения. Так, для проезда автомобилей закроются участок улицы Беломорская от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, улица Зои и Александра Космодемьянских от дома 4 корпус 2 до Ленинградского шоссе. Подобные изменения также будут действовать 23 и 24 декабря. Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда и пользоваться общественным транспортом.Напомним, к середине следующего года около станции метро "Ховрино" появится транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, маршруты значительной части автобусов, которые сегодня едут к станции метро "Речной вокзал", будут изменены и направлены к новому узлу. В основном терминале ТПУ разместятся кассы и зал ожидания для пассажиров городских и междугородных, а также международных автобусов. Здесь будет организована конечная станция для автобусов, отъезжающих в Финляндию.



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