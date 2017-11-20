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Тверскую улицу превратят в театральные подмостки на Новый год
13 декабря 2017 г. | Время публикации 11:37 | Последние изменения 14:56
Рубрики: Праздники, Развлечения  
 
Global Look Press
С 31 декабря по 2 января Тверская улица превратится в театральные подмостки. Там будут идти спектакли по мотивам известных сказочных историй "Обыкновенное чудо", "Щелкунчик", "Снежная королева" и других. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В Новый год на Тверской улице откроется десять сценических площадок в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". На них гостей будут ждать Снегурочка, Снежная королева, Щелкунчик, Садко и другие герои известных сказок, по мотивам которых ставили оперы, спектакли и балеты. С 31 декабря по 2 января Тверская улица от Триумфальной до Манежной площади, улица Охотный Ряд и Театральный проезд (до пересечения с Петровкой) и Моховая (до пересечения с Большой Никитской) станут полностью пешеходными. 31 декабря все площадки будут работать с 12:00 до 03:00, 1 января — с 12:00 до 22:00, а 2 января — с 11:00 до 22:00.

Площадку, расположенную между домами 31 и 27 на Тверской улице, оформят в стиле одноименной пьесы драматурга Евгения Шварца "Обыкновенное чудо". Перед гостями предстанут главные герои пьесы — Медведь и Принцесса. Для гостей фестиваля также прозвучат музыкальные отрывки из спектакля "Галилео. Опера для скрипки и ученого" в исполнении скрипачки Елены Ревич при участии столичного ансамбля Questa Musica и доктора физико-математических наук Григория Амосова. Кроме того, в течение всех трех дней любители музыки смогут послушать выступления оркестра саксофонистов.

Площадка, посвященная сказке "Щелкунчик и Мышиный король", расположится между домами 25 и 21 на Тверской. Она будет состоять из двух частей: реального мира семьи Штальбаумов и сказочного рождественского леса, населенного волшебными существами. Проводниками для зрителей станут няня, Мари, Дроссельмейер, Щелкунчик и Мышиный король. На этой сцене прозвучат отрывки из оперы "Щелкунчик", созданной по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана, в исполнении артистов театра "Новая опера". Здесь же пройдут концерты оркестра волынщиков и московской группы RockestraLive, исполняющей инструментальные вариации рок-хитов. Поклонники электронной музыки смогут посетить концерт петербургской IDM-группы "Самое большое простое число".

Главным героем площадки, которая займет участок Тверской улицы от дома 19 до Тверского бульвара, станет герой народных сказок гусляр Садко. Он будет слагать былины и станет участником постановок, посвященных театральным традициям разных народов России и их легендам. На сцене покажут спектакль "Садко" с выступлениями ансамбля народов Сибири "Нарули", этноисполнительницы Uutai, играющей на варгане, и вокалистов Aragvi Band, исполняющих грузинские песни. Также на этой площадке выступит группа FolkBeat, объединяющая в своем творчестве электронную и русскую народную музыку.

Часть Тверской улицы от дома 17 до дома 15 украсят декорациями сказки Павла Бажова "Каменный цветок". Горожане увидят представления с участием Хозяйки Медной горы, деда Слышко, Данилы-мастера и Катеньки, а также музыкальную мультимедийную постановку-перформанс Михаила Мищенко "Каменный цветок". 31 декабря на этой сцене выступят Billys Band и Варвара Визбор. А 1 января на площадке запланировано выступление группы Black Kandinsky, которая исполняет ритмичную музыку с использованием медных духовых инструментов и саксофона.

Возле дома 15 откроется территория мастер-классов. Там будут учить выдувать стеклянные фигурки и игрушки, плести кружева, а также раскрывать секреты кузнечного и столярного мастерства. На протяжении трех праздничных дней здесь можно будет стать свидетелем театрального марафона фестиваля "Territoriя" по мотивам сказов Павла Бажова. В нем примут участие студенческие коллективы театральных вузов из более чем 15 российских городов.

Отрезок Тверской улицы от дома 13 до дома 9 превратится в царство Снежной королевы. Площадку украсят ледяными скульптурами и королевским троном, на котором смогут сфотографироваться все желающие. Уличный спектакль посвятят одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена. Гости фестиваля смогут увидеть троллей, Герду и Кая, маленькую разбойницу и других персонажей и посмотреть спектакль "Снежная королева" Красноярского театра юного зрителя, концерт ансамбля Questa Musica с программой "Зима", а также выступление Jazz Band с солисткой Мириам Сехон.

Царство Снегурочки появится на территории от дома 9 дома до дома 5, строения 6. Здесь можно будет послушать современную оперу "Снегурочка" композитора Александра Маноцкова, а также увидеть спектакли "Снежинка" от театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска и "Морозко" в исполнении Московского нового драматического театра. На площадке, расположенной между домами 3 и 1, поставят уличный спектакль по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила" и спектакль "Евгений Онегин" в постановке московского режиссера Юрия Квятковского.

А площадку на Моховой посвятят "Сказке о царе Салтане". Гости смогут сфотографироваться с богатырями, которые в компании своего предводителя Черномора прогуляются по Охотному Ряду. На сцене пройдут выступления Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества и актрисы Алисы Гребенщиковой с программой "Сказка о царе Салтане", а также концерты инди-коллектива Vanyn из Москвы и группы Soul Surfers из Нижнего Новгорода. На пересечении Охотного Ряда и Театрального проезда Московский художественный театр имени Чехова представит постановку "Конек-горбунок", Театр наций покажет "Сказку о Золотом Петушке" из спектакля "Сказки Пушкина" режиссера Роберта Уилсона, а Театр музыки и драмы Стаса Намина — мюзикл "Бременские музыканты".

Напомним, новый 2018 год объявлен в России Годом театра: недавно с идеей проведения театральных фестивалей на общественных пространствах Москвы выступил художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Столичный мэр Сергей Собянин назвал такую идею логичной, отметив, что в городе появляются новые возможности, а театр в столице переживает своеобразный ренессанс. Театр станет и главной темой праздничного оформления: на Славянской площади появится елка с портретами великих российских режиссеров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира Немировича-Данченко, а украшением для елок будут театральные маски, отсылающие к известным спектаклям.
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