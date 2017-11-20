Четыре торговых центра и два банковских офиса эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе

14 ноября 2017 г. Ущерб от звонков о ложном минировании в Москве оценили в 150 миллионов рублей

С сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. Звонки были совершены с использованием интернет-телефонии с зарубежной территории.