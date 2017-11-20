Четыре торговых центра и два банковских офиса эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе

Полиция проверяет четыре торговых центра — "Спектр", "Калита", "Водный", "Круг" — и два офиса "Тинькофф-банка" в Москве после поступивших звонков о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Уже завершена проверка в торговом центре "Круг", из которого было эвакуировано 80 человек, угроза оказалась ложной. Также угроза не подтвердилась в офисах "Тинькофф-банка", где при проверке были эвакуированы 180 посетителей и сотрудников.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Так, 5 ноября в столице были эвакуированы более 20 объектов
, среди которых - жилые дома, кафе, рестораны, гостиницы, а также торговые центры "Outlet Village Белая Дача", "Атриум", "Охотный Ряд", центр "Европейский" и "Дисконт".
Также в полицию поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт" и музея архитектуры имени Щусева. А 8 ноября был задержан безработный мужчина
, который сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе "Олимпийский". Из здания было эвакуировано более двух тысяч человек, но опасных предметов найдено не было.
Как уточнил начальник столичного главка полиции Олег Баранов, с сентября 2017 года в полицию поступило 1066 анонимных звонков о "минированиях", пик которых пришелся на период с 13 сентября по 1 октября. По его словам, звонки имеют схожий характер и были совершены с использованием интернет-телефонии на территории Турции, Украины, США и Японии, что не позволяет оперативно принимать меры по пресечению таких звонков. Ущерб от анонимных звонков о "минировании" в Москве оценивается в 150 миллионов рублей
.