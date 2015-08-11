В Москве запустили пилотный проект для пенсионеров по активному долголетию

Власти Москвы объявили о начале первого проекта, посвященного активному долголетию, в рамках которого пожилые москвичи получат возможность бесплатно посещать оздоровительные, культурные, образовательные и спортивные досуговые занятия. Об этом на заседании президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, которого цитирует ТАСС.
"За последние годы продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет, многие из них старше - 80-90 лет, 600 москвичей, которым уже больше 100 лет. Желание активно заниматься образованием, культурой и спортом у старшего поколения с каждым годом возрастает. Наши пенсионеры уже не хотят круглые сутки просиживать дома, хотят проводить активный образ жизни общаться друг с другом. Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа, посвященная активному долголетию", - сказал он. По его словам, для реализации программы потребуется объединить усилия социальных, досуговых, спортивных и медицинских учреждений Москвы.
Предварительная запись пенсионеров для участия в проекте будет открыта с 1 марта, подать заявку можно будет через территориальные центры соцобслуживания. Площадки для проведения занятий будут созданы в каждом районе Москвы. Участниками могут стать пенсионеры, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие медицинских противопоказаний.
Собянин подчеркнул, что у проекта пока нет названия, которое в дальнейшем выберут сами москвичи. По итогам реализации проектного проекта, с учетом пожеланий его участников, будет разработана и принята постоянно действующая программа по активному долголетию для москвичей старшего возраста. Для координации и оценки эффективности проекта создан Общественный совет, в который вошли известные музыканты, телеведущие, актеры, спортсмены.
По данным столичной мэрии, в настоящее время в столице проживают свыше трех миллионов человек, перешагнувших пенсионный рубеж. Из них более 650 тысяч человек - пенсионеры "молодого" возраста до 65 лет. А около 600 москвичей достигли столетнего возраста.
Отметим, что это не первая попытка "социализации" пенсионеров: в 2016 году сообщалось о проекте, в ходе которого одинокие пенсионеры будут общаться через Skype со студентами из других стран
, изучающими русский язык. Предполагалось, что иностранцы смогут не только практиковаться в общении, но и узнают особенности российской культуры и менталитета. Проект должен был стартовать в сентябре 2016 года, однако с тех пор о нем ничего не известно. Кроме того, в столичном регионе планировалось запустить услугу "Бабушка на час"
и создать клубы пожилых людей
, чтобы обсуждать проблемы в семье, делиться опытом с подрастающим поколением и между собой. Однако все эти проекты так и остались лишь на бумаге.