В Москве запустили пилотный проект для пенсионеров по активному долголетию

22 августа 2016 г. Столичные пенсионеры будут учить иностранных студентов русскому языку

Одинокие пенсионеры будут общаться через Skype со студентами из других стран, которые изучают русский язык: заявки на участие уже подали 15 студентов из Англии, Франции, США, Китая и Таиланда. Эксперты разошлись во мнениях.