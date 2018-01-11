Полицейские с болторезами посреди ночи пытались эвакуировать "протестную" "Газель" на улице Кравченко

26 января 2018 г. Жители улицы Кравченко вышли на стихийную акцию протеста против нового въезда на стройку

Новый въезд понадобился строителям, так как прежний находится со стороны проезда, ведущего в жилую зону. Работы проходят под охраной ЧОП и полицейских, жители собрались в проезде мимо стройплощадки и скандируют "Позор!".