Полицейские с болторезами посреди ночи пытались эвакуировать "протестную" "Газель" на улице Кравченко

Сотрудники полиции под покровом ночи пытались эвакуировать с улицы Кравченко "протестный" фургон, перегораживающий въезд на стройку, с которой борются местные жители. Для этого стражи порядка перекусили болторезом противоугонные цепи под автомобилем, что активисты расценили как умышленную порчу имущества.
Инцидент произошел еще 7 февраля, но видеозапись была опубликована на YouTube только в выходные, а в последующие дни разошлась по социальным сетям. Как сообщается на странице проекта "Московский активист", около 3 часов ночи местная жительница увидела из окна, что "у машины ее соседа, стоящей напротив ворот стройки, кто-то копошится". Женщина вместе с другими активистами вышла на улицу и выяснила, что неизвестные являются сотрудниками ОВД Ломоносовский.
"Один из полицейских лег под машину с болторезом в руках и проводил там какие-то непонятные манипуляции. Двое других стояли рядом. На просьбу представиться в соответствии с законом "О полиции" никто не отреагировал", - говорится в сообщении. Как оказалось, стражи порядка перерезали противоугонную цепь под днищем "Газели", чтобы эвакуировать ее. Но почему это потребовалось делать глухой ночью, неизвестно.
"Газель" принадлежит активисту Константину Алтухову, известному как Паркмен. Автомобиль оборудован спальным местом и простыми удобствами для круглосуточных дежурств на месте стройки. В конце декабря Алтухов записал свой разговор с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который предлагал выкупить фургон по цене в несколько раз выше рыночной, а также признался, что противников стройки "нельзя бить до выборов".
Эту фразу Алтухов впоследствии нанес на борта "Газели". В январе противостояние обострилось из-за того, что на улице Кравченко внезапно установили запрещающие парковку знаки. При этом были задержаны пять человек. После этого, по словам активистов, представители застройщика стали вызывать эвакуаторы и сообщать о "незаконно стоящих автомобилях". При этом эвакуировали только "Газель" Алтухова, другие автомобили, принадлежащие застройщику, оставались на своих местах. 22 января "Газель" эвакуировали вместе с Алтуховым, который спал внутри.
Ночью 7 февраля эвакуировать "Газель" приехали два эвакуатора, три патруля ДПС по Юго-Западному и две патрульные машины ОВД Ломоносовский, говорится в описании к видео на YouTube. "Спасибо всем честным и добросовестным сотрудникам полиции, которые меня предупредили о готовящейся акции оборотней в форме, и я вовремя успел приехать!" - прокомментировал Алтухов.
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