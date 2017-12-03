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Мэрия потратит более 20 миллионов рублей на арт-объекты "о состоянии окружающей природной среды"
13 февраля 2018 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 14:40
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы объявил открытый конкурс на создание природных арт-объектов на 20,5 миллионов рублей. Как сообщается на портале госзакупок, эти деньги будут потрачены на "преобразование городских пространств посредством создания и установки арт-объектов, информирующих жителей о состоянии окружающей природной среды в городе Москве".

Заявки на участие в конкурсе можно будет подать с 13 февраля, их рассмотрение и оценка должны завершиться до 7 марта. Окончание работ и поставки товара должны завершиться до 15 ноября 2018 года. Исполнитель должен будет изготовить шесть арт-объектов по утвержденным дизайн-макетам "Кислород", "Оазис", "Заповедник", получив 1,02 миллиона рублей из бюджета Москвы.

Вокруг арт-объектов в столице нередко случаются скандалы. Так, в начале января сообщалось, что дирекция парка имени Горького выделила 13 миллионов рублей на организацию и проведения праздника "Масленица", одним из элементов которого станет светящийся резиновый арт-объект "Солнце". Он будет установлен между колонн главного входа в парк. Чучело Масленицы высотой до 8 метров разместится на Пушкинской набережной, на территории парка также установят инсталляции "Башня", "Цветы", "Лабиринт" и флаги "Языки пламени": блогеры сочли, что сумма, предназначенная для проведения праздника, может свидетельствовать о возможных нецелевых тратах.

А 3 декабря прошлого года депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил главе ФАС Игорю Артемьеву и генеральному прокурору Юрию Чайке проверить ситуацию вокруг новогодней елки в парке стоимостью 12,7 миллионов рублей. Депутат указал, что детальное описание елки в конкурсной документации может свидетельствовать о том, что документация была составлена для конкретной конструкции. О результатах проверки не сообщалось.

Что же касается "информирования жителей о состоянии окружающей природной среды в городе Москве", то на фоне вандального "благоустройства" парков и сокрытия данных о загрязнении воздуха создание природных арт-объектов выглядит по крайней мере неуместным.

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