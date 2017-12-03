Мэрия потратит более 20 миллионов рублей на арт-объекты "о состоянии окружающей природной среды"

11 января 2018 г. Парк Горького потратит 13 миллионов рублей на резиновое солнце и восьмиметровое чучело Масленицы

У входа в парк появится светящийся резиновый арт-объект "Солнце". Чучело Масленицы высотой до 8 метров разместится на Пушкинской набережной, на территории парка также установят инсталляции. Между тем сумма трат вызывает сомнения.