Переделка одной квартиры в две обернулась провалом пола в Подмосковье

6 февраля 2018 г. Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковной квартире из-за неудачного ремонта

По данным следствия, газовый баллон в квартире ЖК "Бутово парк" взорвался из-за нарушения правил при проведении ремонта. Рабочие заправляли баллон без измерительных приборов на заправке на МКАД.