NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
февраля
pda
Поиск
Архив

Переделка одной квартиры в две обернулась провалом пола в Подмосковье
13 февраля 2018 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 13:56
Рубрики: Происшествия  
 
МЧС России
Более 150 жильцов дома в подмосковном Звенигороде пришлось временно расселить из-за ЧП во время ремонта одной из квартир. Как сообщается на сайте подмосковного главка МЧС, при перепланировке в квартире на первом этаже обрушились перекрытия пола. Под квартирой находится нежилой неиспользуемый подвал.

Инцидент произошел в квартале Маяковского, дом 9, корпус 2. В сообщении уточняется, что в ходе перепланировки квартиру пытались разделить на две с помощью перегородки. При заливке бетоном пол просел. "В месте обрушения коммуникации не проходили. В результате происшествия повреждений стен нет, предпосылок к обрушению конструкции нет", - отметили в МЧС.

В результате инцидента обошлось без пострадавших. По решению главы городского округа Звенигород жильцов дома - 157 человек, включая 37 детей - расселили в пункт временного содержания в спорткомплексе "Звезда". Они останутся там на время проверки дома до выяснения обстоятельств происшествия.

Житель дома рассказал РБК, что обрушение произошло ночью. По его словам, в квартире на первом этаже "в кухне ушел пол в подвал, рухнули перекрытия". "Вызвали каких-то специалистов, будут смотреть, ремонтировать или рушить [дом]", - пояснил он.

"Прежде всего необходимо установить степень повреждения дома и есть ли основания признавать его аварийным или нет, сейчас работают специалисты, в ближайшее время они сделают соответствующее заключение", - сообщил заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов, выехавший на место происшествия.

По предварительным данным, ремонт в квартире на первом этаже проходил с отклонениями от проекта, но окончательно причину ЧП должна определить комиссия, сообщает РИАМО. "Если обрушение пола произошло по вине собственника, проводившего несогласованные работы, то компенсации и восстановительные работы будут произведены за его счет", - подчеркнул Пятанов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковной квартире из-за неудачного ремонта
6 февраля 2018 г.
Уголовное дело возбудили после взрыва в подмосковной квартире из-за неудачного ремонта
По данным следствия, газовый баллон в квартире ЖК "Бутово парк" взорвался из-за нарушения правил при проведении ремонта. Рабочие заправляли баллон без измерительных приборов на заправке на МКАД.
5 февраля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.02.2018   21:07
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 13 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>