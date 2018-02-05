Переделка одной квартиры в две обернулась провалом пола в Подмосковье

Более 150 жильцов дома в подмосковном Звенигороде пришлось временно расселить из-за ЧП во время ремонта одной из квартир. Как сообщается на сайте
подмосковного главка МЧС, при перепланировке в квартире на первом этаже обрушились перекрытия пола. Под квартирой находится нежилой неиспользуемый подвал.
Инцидент произошел в квартале Маяковского, дом 9, корпус 2. В сообщении уточняется, что в ходе перепланировки квартиру пытались разделить на две с помощью перегородки. При заливке бетоном пол просел. "В месте обрушения коммуникации не проходили. В результате происшествия повреждений стен нет, предпосылок к обрушению конструкции нет", - отметили в МЧС.
В результате инцидента обошлось без пострадавших. По решению главы городского округа Звенигород жильцов дома - 157 человек, включая 37 детей - расселили в пункт временного содержания в спорткомплексе "Звезда". Они останутся там на время проверки дома до выяснения обстоятельств происшествия.
Житель дома рассказал РБК
, что обрушение произошло ночью. По его словам, в квартире на первом этаже "в кухне ушел пол в подвал, рухнули перекрытия". "Вызвали каких-то специалистов, будут смотреть, ремонтировать или рушить [дом]", - пояснил он.
"Прежде всего необходимо установить степень повреждения дома и есть ли основания признавать его аварийным или нет, сейчас работают специалисты, в ближайшее время они сделают соответствующее заключение", - сообщил заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов, выехавший на место происшествия.
По предварительным данным, ремонт в квартире на первом этаже проходил с отклонениями от проекта, но окончательно причину ЧП должна определить комиссия, сообщает РИАМО
. "Если обрушение пола произошло по вине собственника, проводившего несогласованные работы, то компенсации и восстановительные работы будут произведены за его счет", - подчеркнул Пятанов.