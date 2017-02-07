Около половины новостроек в столице оказались не сданными в срок в прошлом году

За минувший год московские застройщики жилья ввели в эксплуатацию корпуса в 62 жилых и апартаментных комплексах из 111 проектов, заявленных к сдаче. Таким образом, девелоперы не смогли вовремя сдать 44% построенных домов, отмечают эксперты компании "Метриум групп". При этом больше всего объектов переносится в сегменте апартаментов, а лучше всего сдается жилье комфорт-класса. Об этом сообщается на сайте компании
.
По данным "Метриум групп", 49 комплексов, продажи в которых стартовали в прошлом году, не успели получить разрешения на ввод в эксплуатацию в установленные проектной декларацией сроки. Более того, четверть из этих проектов изначально должны были сдаться в 2016 году или даже ранее. Таким образом, просрочка по ним составляет уже более года.
Еще в пяти проектах, планировавших ввод в 2017 году, продажи были временно приостановлены. Это жилые комплексы "Царицыно", "Спортивный квартал", "Ново-Никольское", "Легенда" и "Марьино град". В настоящий момент в них решаются вопросы с финансированием и возобновлением стройки.
Самый большой процент просрочки – в сегменте элитных жилых комплексов, где разрешение на ввод в эксплуатацию в 2017 году получили лишь два из восьми заявленных проектов. А вот у элитных апартаментных комплексов оказался лучший показатель по соблюдению сроков – сдались 6 из 7 проектов (85,7%).
Такие же полярные показатели выявлены в массовом сегменте. В жилых комплексах доля сданных объектов составила 81% (17 из 21), а в апартаментных – 37,5% (3 из 8). А в Новой Москве разрешения на ввод получили 10 проектов из 19 (52,6%). В сегменте бизнес-класса показатели ввода квартир и апартаментов составляют соответственно 54,5 и 37,5% заявленных проектов.
"Несмотря на высокий спрос на первичном рынке, распределяется он крайне неравномерно. В частности, в 10 самых продаваемых новостройках старой и новой Москвы в 2017 году было заключено свыше 11 тысяч договоров долевого участия. И если в этих проектах объемы сделок исчисляются сотнями и тысячами, то во многих остальных жилых и апартаментных комплексах счет идет на единицы. Как следствие, девелоперы начинают испытывать финансовые трудности, которые вынуждают их сдвигать сроки ввода в эксплуатацию", – заявила управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая.
При этом в исследовании Института развития строительной отрасли опубликованном в конце прошлого года, отмечается, что ситуация со сроками сдачи жилья в Московской области также довольно сложна. Как пишут "Ведомости"
, без переносов срока в Подмосковье введено всего 14,8% жилья. Причем топ-20 крупнейших застройщиков региона, обеспечивающих половину всего жилищного строительства в регионе, в обещанный срок сдали лишь 9,4% жилья. Средний перенос сроков ввода жилья в регионе растет в арифметической прогрессии и по состоянию на III квартал составляет 9,3 месяца.
Между тем еще в апреле прошлого года отмечалось, что более 2,5 тысячи квартир в новостройках Москвы не раскупаются более двух лет
: из-за активного ввода в эксплуатацию новых ЖК в Москве говорят о затоваривании рынка. Кроме того, еще во второй половине 2015 года на рынок стали активно выходить проекты комфорт-класса, которые перетянули на себя часть покупательского спроса
.
Снижаются цены и на вторичном рынке, где на спрос негативно повлияли ожидания покупателей в отношении дальнейшего снижения ипотечных ставок и появление качественных новостроек. При этом наиболее востребованными становятся небольшие однокомнатные квартиры
, особенно рядом со станциями метро.