Около половины новостроек в столице оказались не сданными в срок в прошлом году

4 апреля 2017 г. Около 10% столичных новостроек не могут продать уже два года

Труднее всего девелоперам продать квартиры бизнес-класса на юге столицы: из-за ввода в эксплуатацию новых ЖК в Москве возможно затоваривание рынка, а цены на "квадраты" продолжат снижение, в том числе на вторичном рынке.