Детям из Москвы, потерявшим родителей при крушении Ан-148, назначили пенсию в 13 тысяч рублей

Столичные власти назначили детям из Москвы, потерявшим родителей в авиакатастрофе Ан-148 11 февраля, ежемесячную пенсию в размере 13 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте мэра города
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Семьи 11 москвичей, погибших 11 февраля при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, получат по миллиону рублей
, а дети, которые живут в столице и потеряли в результате катастрофы родителя, будут ежемесячно получать по 13 тысяч рублей. Соответствующие нормативные правовые акты приняли на заседании президиума правительства Москвы. Кроме того, родственникам и близким погибших компенсируют расходы, связанные с пребыванием в Москве, и окажут помощь в организации погребения.
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов
радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24, а в 14:28 пропал с радаров. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.
На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая занимается расшифровкой бортовых самописцев самолета, предположила, что причиной трагедии стали неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков
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