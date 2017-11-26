Тихие улицы в районе Филевский парк начали готовить к расширению "ради бизнесменов и застройки"

Район Филевский парк грозит превратиться в новую горячую точку Москвы из-за планов расширить три тихие улицы, вырубки деревьев и посягательства на особо охраняемую природную территорию. Речь идет об улицах Василисы Кожиной, Барклая и Новозаводской. Муниципальные депутаты считают, что новые проекты нужны для того, чтобы облегчить проезд резидентам делового центра "Москва-Сити" и открыть возможности для новой застройки в районе.
Еще в ноябре реконструкция пришла на улицу Василисы Кожиной. Как пишут "Новые известия"
, несколько лет назад этот проект был включен в обсуждение реконструкции соседней улицы Барклая на общественных слушаниях. В результате решено было оставить улицу Василисы Кожиной двухполосной, а небольшое расширение сделать только в месте нового съезда.
Однако впоследствии появился ни с кем не обсуждавшийся план превращения этой улицы в четырехполосное шоссе. Местами расширение дойдет до подошвы домов. Также ликвидируется 300 парковочных мест и планируется полный запрет парковки. При этом уже сейчас дворы забиты машинами из-за нежелания автомобилистов платно парковаться в местном бизнес-центре.
30 января на улице Василисы Кожиной начали рыть траншеи и вырубать деревья. Жители вызвали полицию и муниципального депутата Ольгу Мостинскую, но выяснилось, что все документы на вырубку у рабочих есть, сообщила в Facebook
местная жительница. В результате Мостинская написала жалобу в ОАТИ на отсутствие разрешения на земляные работы и нарушения при их проведении.
10 февраля около 150 жителей провели встречу с депутатской группой "Объединенные демократы" и представителями строительной организации. Последние заявили, что улица расширяется "всего" на 3,5 метра в каждую сторону, а деревья приходится вырубать ради замены "старых и гнилых" коммуникаций, которые проходят под окнами домов. Жители в свою очередь отметили, что в официальных документах по реконструкции упоминаются улицы, расположенные совершенно в других районах Москвы, а подрядчиком указана организация-банкрот.
Мостинская в беседе с "МБХ медиа"
отметила, что в некоторых домах нет подвалов, что не было учтено при проведении экспертизы. "Это грозит тем, что, когда вдоль этих домов будут рыть траншеи и забивать туда сваи, дома могут пойти трещинами или вообще разрушиться", - опасается депутат. А еще в одном доме находится аварийная газовая котельная.
Жители Филевского парка также давно протестуют против расширения Новозаводской улицы, которая граничит с парком Фили, входящим в состав особо охраняемой природной территории "Москворецкий". Проект предполагает вырубку части парка и запуск шестиполосного шоссе по его кромке. В конце улицы планировалось построить мост, соединяющий район с Хорошево-Мневниками. С осени в Филевском парке неоднократно проходили митинги
, жители писали в различные инстанции и собирали подписи под петицией в защиту парка.
По словам Мостинской, в итоге мост из проекта якобы вычеркнули, что подтвердил и префект Западного округа Алексей Александров. Однако расширение Новозаводской в планах остается, хотя без моста в этом никакой потребности, отмечает муниципальный депутат. По ее мнению, к проекту моста вернутся позже. На такие подозрения наводят недавние общественные обсуждения по выводу части земель
из состава парка "Москворецкий": выводимая территория находится как раз напротив планируемого моста.
Напомним, слушания по этому вопросу были организованы с множественными нарушениями, в объявлении о них указывался несуществующий адрес. Однако провести обсуждения тайно не удалось, активисты и муниципальные депутаты явились на них подготовленными и в большом составе. Они зачитали президиуму список допущенных нарушений и фактически пресекли
слушания. Чиновники же скрылись от народа через черный ход вместе с протоколом.
По мнению Мостинской, власти попытаются точно так же вывести из-под охраны часть парка Фили, а затем вернуться к проекту моста. Муниципальный депутат Филевского парка Ирина Сурикова считает, что все дорожные проекты района предвосхищают новое строительство. Ранее в СМИ уже писали о возможном появлении нового жилого квартала на землях центра имени Хруничева
. А на пересечении улицы Василисы Кожиной и Барклая стоит Трубный завод, который полтора года назад обанкротили. "По планам на этой территории тоже будут строиться жилые башни и, возможно, бизнес-центры", - объяснила Ирина Сурикова.