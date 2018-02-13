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Рособрнадзор закрыл Московский институт физкультуры и спорта и лишил аккредитации Московский институт психологии
13 февраля 2018 г. | Время публикации 08:44 | Последние изменения 12:19
Рубрики: Общество  
 
Фото: Михаил Тихонов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по решению Арбитражного суда лишила лицензии Московского института физической культуры и спорта, сообщается на сайте ведомства. Это значит, что вуз должен прекратить образовательную деятельность.

Кроме того, Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Московский институт психологии. Как поясняется в пресс-релизе, учебное заведение не устранило ранее выявленное "несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам".

Свидетельство о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. Лишенный этого документа институт может продолжать работу и выдавать документы собственного образца, а не образца Минобрнауки. При этом он не может гарантировать студентам отсрочку от службы в армии.

Как при аннулировании лицензии, так и при лишении госаккредитации учредитель вуза должен обеспечить перевод студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по по аналогичным направлениям подготовки. Все условия и стоимость обучения при этом должны сохраниться.
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