Рособрнадзор закрыл Московский институт физкультуры и спорта и лишил аккредитации Московский институт психологии

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по решению Арбитражного суда лишила лицензии Московского института физической культуры и спорта, сообщается на сайте ведомства
. Это значит, что вуз должен прекратить образовательную деятельность.
Кроме того, Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Московский институт психологии. Как поясняется в пресс-релизе, учебное заведение не устранило ранее выявленное "несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам".
Свидетельство о госаккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. Лишенный этого документа институт может продолжать работу и выдавать документы собственного образца, а не образца Минобрнауки. При этом он не может гарантировать студентам отсрочку от службы в армии.
Как при аннулировании лицензии, так и при лишении госаккредитации учредитель вуза должен обеспечить перевод студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по по аналогичным направлениям подготовки. Все условия и стоимость обучения при этом должны сохраниться.