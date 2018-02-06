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В мэрии заявили, что журналисты "не так поняли" обещание справиться со снегом до воскресенья
13 февраля 2018 г. | Время публикации 11:40
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье истек недельный срок, в который столичный мэр Сергей Собянин распорядился убрать Москву от последствий рекордного снегопада. Между тем на улицах и во дворах остается достаточно неубранного снега. В комплексе городского хозяйства заявили, что его вычистят к среде, а предыдущие сроки признавать отказались, пояснив, что в СМИ не так поняли чиновников, пишет "Коммерсант".

В Москве всю прошлую неделю продолжались работы по ликвидации последствий рекордного снегопада 3–4 февраля. Тогда в городе выпало 122% месячной нормы снега, а заммэра столицы Петр Бирюков сказал, что очистку города от такого количества снега планируется завершить в течение 5-6 дней. В комплексе городского хозяйства ежедневно рапортовали о вывозе 1,1–1,25 миллиона кубометров снега и усиленно работающей в городе группировке коммунальщиков - до 70 тысяч человек и до 17 тысяч единиц техники. Однако москвичи регулярно жаловались на неубранные дороги и дворы, а к концу недели на обочинах дорог, парковках и особенно во дворах оставалось еще достаточно снега.

Так, журналист обнаружил в воскресенье заснеженные дворы и обочины в Хорошево-Мневниках, на дублере Комсомольского проспекта близ станции метро "Фрунзенская" и снежные завалы выше человеческого роста у станции "Баррикадная". Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев обратился с письмом к столичному градоначальнику с просьбой освободить водителей от штрафов за неправильную парковку и эвакуации "вплоть до завершения комплекса работ по очистке улиц от снега".

По данным портала "Наш город" на вечер 12 февраля, в категории "Дворовые территории" было зафиксировано почти 27 тысяч жалоб от жителей, из них 17,4 тысячи — на неубранный двор, 3,1 тысячи на гололед, 1,3 тысячи— на складирование снега на газонах. По числу обращений в этой категории лидирует Восточный (4,2 тысячи жалоб), Северный (3,9 тысячи) и Северо-Восточный округа (3,2 тысячи). Примечательно, что еще днем 6 февраля в категории "Дворовые территории" значилось 7 тысяч жалоб: таким образом, за неделю на портале прибавилось 20 тысяч обращений, в основном на неубранный снег.

В разделе "Дороги" портала зафиксировано более 14,5 тысяч жалоб, из них около 5 тысяч — на неубранные снеговые кучи в парковочных карманах и на обочинах, 1,7 тысячи — на гололед на проезжей части или тротуаре. Лидерами по количеству жалоб в "дорожной" категории на портале "Наш город" стали Центральный (2,7 тысяч жалоб), Северный (1,8 тысячи жалоб) и Восточный округа (1,6 тысячи жалоб). А вот в Троицком и Новомосковском округах зафиксировано лишь несколько десятков аналогичных жалоб.

При этом коммунальные службы традиционно не гнушаются "показухой". "Перекинули снег с одной парковки на другую сторону, спрятали между машин и сфоткали серединку для портала", - возмущается в соцсетях жительница Измайлово Екатерина Королева.

Примечательно, что даже в едином диспетчерском центре ЖКХ правительства Москвы все последние дни общение с операторами call-центра предваряет сообщение о задержках "в связи с большим количеством обращений из-за погодных условий". В пресс-службе столичной мэрии заявили, что вопрос очистки столицы от снега станет одной из тем заседания президиума правительства Москвы.

Между тем в комплексе городского хозяйства дали понять, что город планируется убрать к среде, добавив, что по нормативам последствия аномального снегопада ликвидируются за десять дней. На вопрос, почему коммунальщики не успели полностью убрать Москву к воскресенью, о чем ранее прямо говорил Петр Бирюков, в комплексе городского хозяйства заявили, что Бирюкова не так поняли. По их словам, чиновник обещал справиться с последствиями снегопада раньше, чем это положено по нормативам, но журналисты информагентств неверно высчитали конкретные сроки.
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