В мэрии заявили, что журналисты "не так поняли" обещание справиться со снегом до воскресенья

13 февраля 2018 г. Мэра Москвы попросили запретить рьяную эвакуацию машин с нечищенных парковок

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов отметили, что городские службы не справляются с уборкой снежных завалов на стоянках, но эвакуаторы работают исправно и увозят автомобили за малейшие нарушения правил парковки.