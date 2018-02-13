

Путин произвел перестановки в московской полиции Рубрики: Общество

Сергей Кузьмин | Сергей Кузьмин | ГУ МВД России по г. Москве



Как отмечает



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Кроме того, полковник внутренней службы Андрей Глуздаков, в прошлом долгое время специализировавшийся на борьбе с оргпреступностью, назначен начальником Четвертого управления МВД, контролирующего режимные объекты, закрытые территории, а также перевозку спецгрузов.



Новых руководителей упомянутых подразделений сегодня представил личному составу главка начальник управления МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. По указу президента России Владимира Путина в московском управлении МВД произошли кадровые перестановки. Самая заметная из них - назначение начальником Московского уголовного розыска генерал-майора полиции Сергея Кузьмина, ранее много лет проработавшего в "оружейном" отделе знаменитого подразделения.Как отмечает "Коммерсант" , Кузьмин уже служил в Московском уголовном розыске - в отделе по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Здесь он начинал оперативником, а в итоге дослужился до начальника отдела. По словам его бывших сослуживцев, он постоянно выезжал с подчиненными на операции и контролировал каждую мелочь в работе.На сайте столичной полиции также говорится, что управление по контролю за оборотом наркотиков возглавил генерал-майор Юрий Девяткин, начинавший карьеру силовика в уголовном розыске Брянской области. Затем он перешел на службу в налоговую полицию, а после - в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.Кроме того, полковник внутренней службы Андрей Глуздаков, в прошлом долгое время специализировавшийся на борьбе с оргпреступностью, назначен начальником Четвертого управления МВД, контролирующего режимные объекты, закрытые территории, а также перевозку спецгрузов.Новых руководителей упомянутых подразделений сегодня представил личному составу главка начальник управления МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.



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