Путин произвел перестановки в московской полиции

По указу президента России Владимира Путина в московском управлении МВД произошли кадровые перестановки. Самая заметная из них - назначение начальником Московского уголовного розыска генерал-майора полиции Сергея Кузьмина, ранее много лет проработавшего в "оружейном" отделе знаменитого подразделения.
Как отмечает "Коммерсант"
, Кузьмин уже служил в Московском уголовном розыске - в отделе по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Здесь он начинал оперативником, а в итоге дослужился до начальника отдела. По словам его бывших сослуживцев, он постоянно выезжал с подчиненными на операции и контролировал каждую мелочь в работе.
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столичной полиции также говорится, что управление по контролю за оборотом наркотиков возглавил генерал-майор Юрий Девяткин, начинавший карьеру силовика в уголовном розыске Брянской области. Затем он перешел на службу в налоговую полицию, а после - в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.
Кроме того, полковник внутренней службы Андрей Глуздаков, в прошлом долгое время специализировавшийся на борьбе с оргпреступностью, назначен начальником Четвертого управления МВД, контролирующего режимные объекты, закрытые территории, а также перевозку спецгрузов.
Новых руководителей упомянутых подразделений сегодня представил личному составу главка начальник управления МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.