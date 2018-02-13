NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
февраля
pda
Поиск
Архив

Путин произвел перестановки в московской полиции
13 февраля 2018 г. | Время публикации 20:13 | Последние изменения 20:19
Рубрики: Общество  
 
Сергей Кузьмин | ГУ МВД России по г. Москве
По указу президента России Владимира Путина в московском управлении МВД произошли кадровые перестановки. Самая заметная из них - назначение начальником Московского уголовного розыска генерал-майора полиции Сергея Кузьмина, ранее много лет проработавшего в "оружейном" отделе знаменитого подразделения.

Как отмечает "Коммерсант", Кузьмин уже служил в Московском уголовном розыске - в отделе по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Здесь он начинал оперативником, а в итоге дослужился до начальника отдела. По словам его бывших сослуживцев, он постоянно выезжал с подчиненными на операции и контролировал каждую мелочь в работе.

На сайте столичной полиции также говорится, что управление по контролю за оборотом наркотиков возглавил генерал-майор Юрий Девяткин, начинавший карьеру силовика в уголовном розыске Брянской области. Затем он перешел на службу в налоговую полицию, а после - в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.

Кроме того, полковник внутренней службы Андрей Глуздаков, в прошлом долгое время специализировавшийся на борьбе с оргпреступностью, назначен начальником Четвертого управления МВД, контролирующего режимные объекты, закрытые территории, а также перевозку спецгрузов.

Новых руководителей упомянутых подразделений сегодня представил личному составу главка начальник управления МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.02.2018   21:07
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 13 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>