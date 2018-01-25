Мэра Москвы попросили запретить рьяную эвакуацию машин с нечищенных парковок

Депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов попросили мэра Москвы запретить эвакуацию автомобилей и освободить водителей от штрафов за неправильную парковку до полной расчистки улиц от снега. Авторы обращения отметили, что городские службы не справляются
с уборкой снежных завалов на парковках, но эвакуаторы работают исправно, передает ТАСС.
Либерал-демократы пишут, что последствия обильных снегопадов оказались особенно тяжелыми для водителей, "которые в ряде случаев не могли ни покинуть парковочные места, ни припарковаться на предусмотренных для этого участках". Однако "исправно работают эвакуаторы, по представлению инспекторов МАДИ задерживающие и перемещающие транспортные средства на штрафные стоянки за малейшие нарушения установленных норм и правил парковки".
Лебедев и Нилов сослались на ролики в интернете, свидетельствующие, что инспекторы придираются даже к инвалидам, выехавшим "на считанные сантиметры" за пределы парковки из-за невозможности маневрировать в высоких сугробах. "При этом водители фактически становятся заложниками сложившейся ситуации", - отметили депутаты.
В связи с этим они просят мэра Сергея Собянина "дать прямое указание" департаменту ЖКХ по срочной расчистке парковок, а руководству МАДИ запретить эвакуацию машин до полной ликвидации последствий обильного снегопада. Водителей на это время стоило бы освободить от штрафов, считают Нилов и Лебедев.
"Формализм чиновников и сотрудников специальных служб, не принимающих во внимание неблагоприятные погодные условия и карающих автовладельцев за допущенные в безвыходной ситуации нарушения, провоцируют протесты и резкий рост социальной напряженности", - заключается в письме.
Собянин пока не отреагировал на обращение депутатов. В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) штрафы и эвакуацию автомобилей во время уборки улиц назвали необходимой мерой. "Неправильно припаркованные машины мешают уборке снега и создают опасные ситуации на дорогах", - цитирует пресс-службу РИА "Новости"
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В АМПП отметили, что правила дорожного движения необходимо соблюдать при любых погодных условиях, особенно при снегопаде, поскольку они "обеспечивают безопасность автомобилистов и пешеходов, а их нарушения провоцируют ДТП и осложняют дорожное движение". Автомобилистам предложили временно пересесть на общественный транспорт или "тщательнее выбирать места парковки без нарушений".
Ранее Ярослав Нилов предлагал мэру Москвы освободить автомобилистов от платы
за нечищенные парковочные места во время сильных снегопадов. В АМПП инициативу сочли бессмысленной, "учитывая огромное количество выпавшего снега, который нужно оперативно убрать".