Мэра Москвы попросили запретить рьяную эвакуацию машин с нечищенных парковок

5 февраля 2018 г. В Госдуме предложили объявить "парковочные каникулы" на время снегопадов, но власти сочли это бессмысленным

Депутат от ЛДПР обращает внимание на то, что парковочные места не подготовлены к снегопаду, но департамент транспорта "исправно взимает" плату за парковку. В таких случаях предлагается объявлять парковочные каникулы.