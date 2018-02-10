Учитель лицея, требовавший у детей медсправку для похода в туалет, уволен

Учитель московского лицея номер 1795, который распространил среди родителей школьников информацию о запрете выходить в туалет на уроке, уволен. Об этом ТАСС сообщила директор учебного заведения Валентина Сетежева.
"С сотрудником, допустившим нарушение, прекращены трудовые отношения, в классе назначен новый классный руководитель, родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения", - сказала Сетежева. По ее словам, памятка была личной и противоправной инициативой педагога.
Ранее стало известно, что классный руководитель одного из классов лицея номер 1795 разослал родителям учеников памятку, запрещающую учителям отпускать детей раньше с урока без письменного согласия родителей, а также разрешать детям ходить в туалет в течение всего урока
, если у них нет медицинской справки. Директор лицея Валентина Сетежева принесла родителям извинения
и заявила о начале проверки по данному факту.