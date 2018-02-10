Учитель лицея, требовавший у детей медсправку для похода в туалет, уволен

12 февраля 2018 г. Директор лицея, где учитель требовал у детей медсправку для похода в туалет, извинилась перед родителями

В отношении классного руководителя, запретившего учащимся выходить в туалет без справки, ведется проверка. Директор школы заявила, что разосланная им памятка не является нормативным актом, и извинилась перед родителями.