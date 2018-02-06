NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
13
февраля
pda
Поиск
Архив

Улицу по периметру Миусской площади превратили в гигантскую свалку снега
13 февраля 2018 г. | Время публикации 16:32 | Последние изменения 17:16
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Одну из улиц по периметру Миусской площади превратили в свалку снега высотой около трёх метров и шириной более пяти. Гигантский сугроб, уже прозванный "Великой Миусской дюной", продолжает расти и занял проезжую часть половины улицы, сообщает радио "Свобода". На улице введено одностороннее движение. Власти заявили, что хранилище временное и связано "с дефицитом транспорта и мощностей для утилизации снега".

"Никто не может пройти, скользко", - жалуется местная жительница Тамара, отмечая, что подобная ситуация случается в первый раз и длится уже вторую неделю. На жалобы и фото не реагируют ни местные коммунальщики, ни сами власти. А автомобилисты жалуются на неудобства и отказываются понимать, почему коммунальные службы не торопятся ликвидировать завалы. Не лучше обстоит дело и на соседних улицах: Новосущевская улица, по словам местной автомобилистки "вообще не чистится". Наиболее же отчаянные пешеходы вынуждены пробираться по самой верхотуре снежной свалки, рискуя в том числе и детьми.

"Чтобы сугроб оперативно убрали, на нем надо написать неприличное слово на букву "Н"", - пишет пользователь Viktor Bereznoy в комментариях к посту о "Великой Миусской дюне" на странице в Facebook лингвиста Максима Кронгауза. Напомним, призывы писать на сугробах имя оппозиционера Алексея Навального, чтобы обратить на них внимание коммунальщиков, звучали в соцсетях еще с середины недели, но только в субботу на это решилась жительница Нагорного района. Надпись просуществовала около четырех часов.

На прошлой неделе заммэра столицы Петр Бирюков сказал, что очистку города от снега планируется завершить в течение 5-6 дней. В комплексе городского хозяйства ежедневно рапортовали о вывозе 1,1–1,25 миллиона кубометров снега и усиленно работающей в городе группировке коммунальщиков - до 70 тысяч человек и до 17 тысяч единиц техники. Однако москвичи регулярно жаловались на неубранные дороги и дворы, а к концу недели на обочинах дорог, парковках и особенно во дворах оставалось еще достаточно снега. В ответ на многочисленные претензии в комплексе городского хозяйства заявили, что снег вычистят к среде, а предыдущие сроки признавать отказались, пояснив, что в СМИ не так поняли чиновников.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В мэрии заявили, что журналисты "не так поняли" обещание справиться со снегом до воскресенья
13 февраля 2018 г.
В мэрии заявили, что журналисты "не так поняли" обещание справиться со снегом до воскресенья
В начале прошлой недели заммэра пообещал справиться с последствиями снегопада за 5-6 дней, но на обочинах дорог, парковках и во дворах остается много снега. Коммунальщики заявили, что журналисты "не так поняли" чиновника.
10 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
13.02.2018   21:07
3
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 13 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>