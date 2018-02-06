Улицу по периметру Миусской площади превратили в гигантскую свалку снега

Одну из улиц по периметру Миусской площади превратили в свалку снега высотой около трёх метров и шириной более пяти. Гигантский сугроб, уже прозванный "Великой Миусской дюной", продолжает расти и занял проезжую часть половины улицы, сообщает радио "Свобода"
. На улице введено одностороннее движение. Власти заявили, что хранилище временное и связано "с дефицитом транспорта и мощностей для утилизации снега".
"Никто не может пройти, скользко", - жалуется местная жительница Тамара, отмечая, что подобная ситуация случается в первый раз и длится уже вторую неделю. На жалобы и фото не реагируют ни местные коммунальщики, ни сами власти. А автомобилисты жалуются на неудобства и отказываются понимать, почему коммунальные службы не торопятся ликвидировать завалы. Не лучше обстоит дело и на соседних улицах: Новосущевская улица, по словам местной автомобилистки "вообще не чистится". Наиболее же отчаянные пешеходы вынуждены пробираться по самой верхотуре снежной свалки, рискуя в том числе и детьми.
"Чтобы сугроб оперативно убрали, на нем надо написать неприличное слово на букву "Н"", - пишет пользователь Viktor Bereznoy в комментариях к посту о "Великой Миусской дюне" на странице в Facebook
лингвиста Максима Кронгауза. Напомним, призывы писать на сугробах имя оппозиционера Алексея Навального, чтобы обратить на них внимание коммунальщиков, звучали в соцсетях еще с середины недели, но только в субботу на это решилась жительница Нагорного района. Надпись просуществовала около четырех часов
.
На прошлой неделе заммэра столицы Петр Бирюков сказал, что очистку города от снега планируется завершить в течение 5-6 дней
. В комплексе городского хозяйства ежедневно рапортовали о вывозе 1,1–1,25 миллиона кубометров снега и усиленно работающей в городе группировке коммунальщиков - до 70 тысяч человек и до 17 тысяч единиц техники. Однако москвичи регулярно жаловались на неубранные дороги и дворы, а к концу недели на обочинах дорог, парковках и особенно во дворах оставалось еще достаточно снега. В ответ на многочисленные претензии в комплексе городского хозяйства заявили, что снег вычистят к среде, а предыдущие сроки признавать отказались, пояснив, что в СМИ не так поняли чиновников
.