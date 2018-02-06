Улицу по периметру Миусской площади превратили в гигантскую свалку снега

13 февраля 2018 г. В мэрии заявили, что журналисты "не так поняли" обещание справиться со снегом до воскресенья

В начале прошлой недели заммэра пообещал справиться с последствиями снегопада за 5-6 дней, но на обочинах дорог, парковках и во дворах остается много снега. Коммунальщики заявили, что журналисты "не так поняли" чиновника.