На Киевском и Белорусском направлениях произошел сбой в движении электричек Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Также было приостановлено движение поездов в Москву на перегоне Одинцово – Кунцево-1 Белорусского направления из-за разрегулировки контактной сети. Энергетики МЖД провели регулировку контактной сети, после чего было возобновлено движение электричек в сторону Москвы. На период восстановительных работ движение по этому пути было приостановлено, и интервал следования электричек Белорусского направления увеличен.



По данным Центральной пригородной пассажирской компании, некоторые электрички задерживаются более чем на час. В частности,



Пригородные электрички Савеловского направления, следующие до Москвы, также идут с большим опозданием. Как передает ТАСС на станции в подмосковной Лобне скопилось большое количество людей, которые пытаются добраться до Москвы, но пригородные электрички Белорусского направления, проходящие через Савеловский вокзал, следуют с большим опозданием. При этом объявлений на станции Лобня о каких-либо сбоях в движении нет. В движении электричек на Белорусском и Киевском направлениях произошел масштабный сбой. Как уточняется на сайте РЖД , на перегоне Внуково - Лесной Городок Киевского направления по техническим причинам около 8.00 остановился пригородный поезд. Из-за остановки электрички движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда пропускаются поочередно, в связи с чем ожидается увеличенный интервал движения электричек и аэроэкспрессов. Железнодорожники буксируют электричку вспомогательным составом.Также было приостановлено движение поездов в Москву на перегоне Одинцово – Кунцево-1 Белорусского направления из-за разрегулировки контактной сети. Энергетики МЖД провели регулировку контактной сети, после чего было возобновлено движение электричек в сторону Москвы. На период восстановительных работ движение по этому пути было приостановлено, и интервал следования электричек Белорусского направления увеличен.По данным Центральной пригородной пассажирской компании, некоторые электрички задерживаются более чем на час. В частности, в Twitter ЦППК говорится, что на Белорусском направлении почти на полтора часа задерживаются поезда Можайск — Дмитров, Одинцово — Лобня, Голицыно — Икша, Звенигород — Большая Волга. На Рижском направлении отменен поезд Москва-Нахабино, также задерживаются поезда Бородино — Москва, Голицыно — Москва, Звенигород — Лобня,Можайск — Москва, Бородино — Москва и Кубинка-1 — Икша.Пригородные электрички Савеловского направления, следующие до Москвы, также идут с большим опозданием. Как передает ТАСС на станции в подмосковной Лобне скопилось большое количество людей, которые пытаются добраться до Москвы, но пригородные электрички Белорусского направления, проходящие через Савеловский вокзал, следуют с большим опозданием. При этом объявлений на станции Лобня о каких-либо сбоях в движении нет.



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