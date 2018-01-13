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Водитель, сбивший школьников в Одинцово, не оказал первую помощь пострадавшим
13 января 2018 г. | Время публикации 17:30 | Последние изменения 19:15
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В подмосковном Одинцово водитель легкого автомобиля сбил троих школьников. Помощь пострадавшим оказывали случайные прохожие. Позднее всех троих с различными травмами доставили в Одинцовскую ЦРБ.

Инцидент в Одинцово произошел в 13:45 12 января на улице Жукова. Водитель легкового автомобиля марки Volkswagen, предположительно, пенсионер сбил троих школьников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, по данному факту проводится проверка. В настоящее время пострадавшие – ученики пятого класса Одинцовской гимназии 7 госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами, сообщает "РИАМО".

По словам очевидцев, школьники переходили дорогу, не нарушая ПДД, а водитель их не заметил. Примечателен тот факт, что пенсионер не стал оказывать первую помощь, а сосредоточился на состоянии своего автомобиля и личных звонках, в то время как свидетели происшествия вызвали "скорую" и постарались помочь на месте.
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Суббота, 13 января 2018 г. // Последняя новость 18:30
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