Водитель, сбивший школьников в Одинцово, не оказал первую помощь пострадавшим

В подмосковном Одинцово водитель легкого автомобиля сбил троих школьников. Помощь пострадавшим оказывали случайные прохожие. Позднее всех троих с различными травмами доставили в Одинцовскую ЦРБ.
Инцидент в Одинцово произошел в 13:45 12 января на улице Жукова. Водитель легкового автомобиля марки Volkswagen, предположительно, пенсионер сбил троих школьников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, по данному факту проводится проверка. В настоящее время пострадавшие – ученики пятого класса Одинцовской гимназии 7 госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами, сообщает "РИАМО"
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По словам очевидцев, школьники переходили дорогу, не нарушая ПДД, а водитель их не заметил. Примечателен тот факт, что пенсионер не стал оказывать первую помощь, а сосредоточился на состоянии своего автомобиля и личных звонках, в то время как свидетели происшествия вызвали "скорую" и постарались помочь на месте.