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В Егорьевске возбуждено дело по факту изнасилования 11-летней девочки
13 января 2018 г. | Время публикации 18:30 | Последние изменения 19:22
Рубрики: Происшествия  
 
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В отношении 20-летнего жителя Егорьевска возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 11-летней школьницы. Об инциденте стало известно учителю после рассказов одноклассников жертвы.

Как стало известно, изнасилование произошло летом прошлого года, однако сведения об этом поступили в распоряжение полиции только в январе текущего года, после того, как одноклассники жертвы рассказали о случившемся учителю девочки. Представитель школы незамедлительно оповестил законного представителя и следственные органы, сообщает "Агентство городских новостей "Москва".

По данным пресс-службы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону: "Следственным отделом по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "Б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")".

Подозреваемый полностью признал свою вину. Он является жителем Егорьевска, ранее судимым, учащимся техникума. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по словам представителей правоохранительных органов, отдельная оценка будет дана действиям законного представителя, службам профилактики и руководству средней общеобразовательной школы.
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Суббота, 13 января 2018 г. // Последняя новость 18:30
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