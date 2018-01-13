

В Егорьевске возбуждено дело по факту изнасилования 11-летней девочки Рубрики: Происшествия

Архив NEWSru.com



Как стало известно, изнасилование произошло летом прошлого года, однако сведения об этом поступили в распоряжение полиции только в январе текущего года, после того, как одноклассники жертвы рассказали о случившемся учителю девочки. Представитель школы незамедлительно оповестил законного представителя и следственные органы, сообщает



По данным пресс-службы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону: "Следственным отделом по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "Б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")".



Подозреваемый полностью признал свою вину. Он является жителем Егорьевска, ранее судимым, учащимся техникума. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Кроме того, по словам представителей правоохранительных органов, отдельная оценка будет дана действиям законного представителя, службам профилактики и руководству средней общеобразовательной школы. В отношении 20-летнего жителя Егорьевска возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 11-летней школьницы. Об инциденте стало известно учителю после рассказов одноклассников жертвы.Как стало известно, изнасилование произошло летом прошлого года, однако сведения об этом поступили в распоряжение полиции только в январе текущего года, после того, как одноклассники жертвы рассказали о случившемся учителю девочки. Представитель школы незамедлительно оповестил законного представителя и следственные органы, сообщает "Агентство городских новостей "Москва" По данным пресс-службы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по региону: "Следственным отделом по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "Б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование")".Подозреваемый полностью признал свою вину. Он является жителем Егорьевска, ранее судимым, учащимся техникума. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, по словам представителей правоохранительных органов, отдельная оценка будет дана действиям законного представителя, службам профилактики и руководству средней общеобразовательной школы.



Предыдущая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 13.01.2018 20:52 1 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00