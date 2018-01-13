

Ученики кадетской школы в Люберцах стали жертвами массового отравления Рубрики: Общество

Global Look Press



Двадцать один ученик Кадетской школы и двое взрослых госпитализированы в Подмосковных Люберцах с признаками токсикоинфекции. Об этом стало известно после официального сообщения об инциденте от главы городского округа Владимира Ружицкого. Как передала пресс-служба муниципалитета, инцидент произошел 12 января, всем пострадавшим в настоящее время оказывается специализированная помощь. По словам главы городского округа, в детской больнице развернуто дополнительно 8 коек.



Причина отравления пока остается неизвестной, однако по данному факту Роспотребнадзор инициировал проверку двух предприятий в Московской области, которые обеспечивали питанием Кадетскую школу. В ведомстве также сообщили о том, что ситуация находится под контролем, передает В Кадетской школе городского округа Люберцы произошло ЧП. Более 20 учеников госпитализированы в инфекционное отделение с признаками токсикоинфекции. По данному факту Роспотребнадзор инициировал проверку.Двадцать один ученик Кадетской школы и двое взрослых госпитализированы в Подмосковных Люберцах с признаками токсикоинфекции. Об этом стало известно после официального сообщения об инциденте от главы городского округа Владимира Ружицкого. Как передала пресс-служба муниципалитета, инцидент произошел 12 января, всем пострадавшим в настоящее время оказывается специализированная помощь. По словам главы городского округа, в детской больнице развернуто дополнительно 8 коек.Причина отравления пока остается неизвестной, однако по данному факту Роспотребнадзор инициировал проверку двух предприятий в Московской области, которые обеспечивали питанием Кадетскую школу. В ведомстве также сообщили о том, что ситуация находится под контролем, передает "ТАСС"



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