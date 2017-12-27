СКР проверит версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик"

Продолжается следствие по делу о стрельбе на фабрике "Меньшевик" в Москве, произошедшей
в конце минувшего года, в результате чего был убит
31-летний охранник, уроженец Смоленской области Алексей Осипов, работавший на предприятии первый день.
Сейчас следователи проверяют версию о рейдерстве. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова, в настоящее время следствием отрабатываются все версии произошедшего, включая рейдерский захват предприятия.
По ее словам, в ходе допроса обвиняемый пояснил, что определенная группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть фабрикой, которая принадлежит ему на правах собственности. В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие.
Напомним, утром 27 декабря 2017 года стало известно о перестрелке на фабрике "Меньшевик". В ходе оперативно-розыскных действий 28 декабря был задержан экс-руководитель предприятия Илья Аверьянов. Свое участие в перестрелке он объяснил "самообороной
, после того, как ему начали угрожать огнестрельным оружием якобы пришедшие на предприятие взыскатели долгов.
Несмотря на это, Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его аресте сроком до 28 февраля текущего года.
Тем временем кредиторы экс-руководителя и действующие собственники предприятия опровергают подобные сведения, сообщает Агентство городских новостей "Москва"
.